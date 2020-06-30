ABD’de yaşayan Türk doktor Mehmet Öz’den koronavirüs ilacı müjdesi! Dr. Mehmet Öz kimdir? Mehmet Öz nereli?

ABD’de yaşayan ve dünya çapında büyük bir üne sahip olan ünlü Türk doktor Mehmet Öz, son olarak koronavirüs salgını sonucu oluşan Covid-19 hastalığının tedavisinde etkili olan bir ilaçla ilgili yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. Koronavirüsün ilacı olarak lanse edilen deksametazon ilacının tedavideki etkin rolünden bahseden Öz, oksijen desteğine veya solunum cihazına ihtiyaç duyan hastaların ölüm oranlarının önemli ölçüde azaldığını belirtti.

Dr. Mehmet Öz Koronavirüs Açıklaması

2 bin koronavirüs vakasında araştırmalar yapıldığına değinen Dr. Mehmet Öz, ilacın kullanılmadığı 4 bin hastayla gerçekleştirilen karşılaştırmalarda büyük bir başarının tespit edildiğini dile getirdi. İlacın Covid-19 konusunda oldukça önemli etkiler gösterdiğini söyleyen Mehmet Öz, solunum cihazına bağlı olan hastalardaki ölüm riski oranınında %40’tan %28’e düştüğünü aktardı. Koronavirüs salgınıyla ilgili olarak her bireyin kendinde tedbirler alması gerektiğine vurgu yapan ünlü doktor, ilacın uygun fiyatı nedeniyle tüm dünyada rahatça kullanılabileceğini belirtti. Aynı zamanda sosyal mesafe ve maske kullanımının önemine dikkat çekti. Dr. Mehmet Öz daha önce koronavirüs sürecinde etkili olacak ideal el yıkama teknikleri ve “Kahvaltı yasaklanmalı” şeklindeki açıklamalarıyla da gündem olmuştu.