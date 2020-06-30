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ABD’de yaşayan Türk doktor Mehmet Öz’den koronavirüs ilacı müjdesi! Dr. Mehmet Öz kimdir? Mehmet Öz nereli?

YAŞAM HABERLERİ  | 30.06.2020 12:45 | Son Güncelleme

Amerika’da yaşayan ünlü Türk doktor Mehmet Öz, koronavirüs ile mücadele konusunda etkili bir ilaç bulunduğuna dair önemli açıklamalar yaptı. Türkiye’de olduğu kadar Amerika’da da sıkça adından söz ettiren ünlü kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz, koronavirüs ilacı müjdesiyle merak uyandırdı. Peki, Dr. Mehmet Öz kimdir? İşte Mehmet Öz hayatı ile ilgili tüm detaylar!

ABD’de yaşayan Türk doktor Mehmet Öz’den koronavirüs ilacı müjdesi! Dr. Mehmet Öz kimdir? Mehmet Öz nereli?

ABD’de yaşayan ve dünya çapında büyük bir üne sahip olan ünlü Türk doktor Mehmet Öz, son olarak koronavirüs salgını sonucu oluşan Covid-19 hastalığının tedavisinde etkili olan bir ilaçla ilgili yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. Koronavirüsün ilacı olarak lanse edilen deksametazon ilacının tedavideki etkin rolünden bahseden Öz, oksijen desteğine veya solunum cihazına ihtiyaç duyan hastaların ölüm oranlarının önemli ölçüde azaldığını belirtti.

Dr. Mehmet Öz Koronavirüs Açıklaması

2 bin koronavirüs vakasında araştırmalar yapıldığına değinen Dr. Mehmet Öz, ilacın kullanılmadığı 4 bin hastayla gerçekleştirilen karşılaştırmalarda büyük bir başarının tespit edildiğini dile getirdi. İlacın Covid-19 konusunda oldukça önemli etkiler gösterdiğini söyleyen Mehmet Öz, solunum cihazına bağlı olan hastalardaki ölüm riski oranınında %40’tan %28’e düştüğünü aktardı. Koronavirüs salgınıyla ilgili olarak her bireyin kendinde tedbirler alması gerektiğine vurgu yapan ünlü doktor, ilacın uygun fiyatı nedeniyle tüm dünyada rahatça kullanılabileceğini belirtti. Aynı zamanda sosyal mesafe ve maske kullanımının önemine dikkat çekti. Dr. Mehmet Öz daha önce koronavirüs sürecinde etkili olacak ideal el yıkama teknikleri ve “Kahvaltı yasaklanmalı” şeklindeki açıklamalarıyla da gündem olmuştu.

Mehmet Öz Kimdir?

Yaptığı dikkat çekici açıklamalarla sık sık gündeme gelen Mehmet Öz ile ilgili son koronavirüs ilacı haberinden sonra “Mehmet Öz nereli?” soruları sorulmaya başladı. “Mehmet Öz aslen nereli?” sorusuna yanıt olarak ise ünlü doktorun Cleveland, Ohio doğumlu olduğu biliniyor. Mehmet Öz babası o dönem Cleveland’da görev yaptığı için burada dünyaya geldi. Sağlıklı yaşam için verdiği önerilerle sıkça konuşulan ünlü doktor hakkında “Mehmet Öz kaç yaşında?” sorusu da soruluyor. 11 Haziran 1960 doğumlu olan Mehmet Öz, 60 yaşındadır. Mehmet Öz biyografi olarak başarılarla dolu bir özgeçmişe ve kariyere sahip. Harvard Üniversitesi’nden mezun olan ve Columbia Üniversitesi’nde başkan yardımcısı olarak görev yapan ünlü doktor, bir cerrahi profesörüdür.

Öz, minimal invasif kalp cerrahisi, kalp bakımı sonuç analizi, tamamlayıcı ilaçlar ve kalp değişimi konularında çeşitli araştırmalar gerçekleştirdi. Mehmet Öz kitapları arasında bulunan “Siz” serisi hem Türkiye’de hem de dünyada satış rekorları kırdı. Amerika’da hazırlayıp sunduğu “Dr. Öz'e Sorun" programı ise çok sayıda insan tarafından beğeniyle izlendi. Mehmet Öz karısı Lisa Öz ile yaşamına Amerika Birleşik Devletleri’nde devam ediyor. Mehmet Öz çocukları ise Daphne Öz, Oliver Mustafa Öz, Zoe Yasemin Öz ve Anabella Sezen Öz’dür. Özellikle Mehmet Öz kahvaltı konusundaki sert çıkışlarıyla biliniyor.

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