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ABD'deki Venezuela'nın mal varlıklarının kontrolü Guaido'ya geçti

DÜNYA HABERLERİ  | 29.01.2019 17:09 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri, bu ülkedeli Venezüella'nın mal varlıklarından bazılarının kontrolünün, Başkan Donald Trump tarafından 'Geçici Devlet Başkanı' olarak tanınan Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'ya verildiğini duyurdu.

ABD'deki Venezuela'nın mal varlıklarının kontrolü Guaido'ya geçti

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun 25 Ocak 2019 tarihinde New York'taki Fed veya diğer Amerikan bankalarında bulunan Venezüella hükümeti ya da Merkez Bankası'na ait hesaplarda yer alan belli mal varlıklarının kontrolünün 'Geçici Devlet Başkanı' Juan Guaido'ya geçmesi için yetki verdiğine dair belge yayımlandı.


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Anahtar Kelimeler:
Venezuela guaido ABD mal varlıkları Maduro

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