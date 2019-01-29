ABD'deki Venezuela'nın mal varlıklarının kontrolü Guaido'ya geçti

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun 25 Ocak 2019 tarihinde New York'taki Fed veya diğer Amerikan bankalarında bulunan Venezüella hükümeti ya da Merkez Bankası'na ait hesaplarda yer alan belli mal varlıklarının kontrolünün 'Geçici Devlet Başkanı' Juan Guaido'ya geçmesi için yetki verdiğine dair belge yayımlandı.
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