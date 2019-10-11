ABD'den 'harekatı onaylamıyoruz' açıklaması!

ABD Dışişleri Bakanlığından üst düzey bir yetkili, medya mensuplarının katıldığı bir telekonferansta Kuzey Suriye'deki gelişmelere ve Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin sınır güvenliğine yönelik endişeleri olduğunu ve bu kapsamda Ankara ile uzun zamandır iletişim içinde olduklarını belirten yetkili, Türkiye'nin söz konusu endişelerini anladıklarını ancak diğer yandan DEAŞ terör örgütü ile mücadele kapsamında Suriye'de ortağa ihtiyaçlarının olduğunu ifade etti.

Yetkili şunları söyledi:

"DEAŞ ile mücadele kapsamında alanda ortaklara ihtiyacımız var. Bu ortak, PKK'nın Suriye uzantısı olan YPG'nin ağırlıkta olduğu SDG güçleridir. Tabii ki bu durum, 35 yıldır PKK'nın düzenlediği korkunç terör saldırıları sebebiyle acı çeken Türkiye için sorun teşkil ediyor. Yani Türkiye'nin haklı endişeleri var ancak bu askeri harekat, DEAŞ ile mücadele eden ve birçoğu o bölgenin insanı olan SDG mensuplarına zarar veriyor. Ayrıca tüm bölgede istikrarsızlık ve güvensizlik oluşturuyor. Bu sebeple Türkiye'nin söz konusu askeri harekatını kesinlikle onaylamıyoruz."