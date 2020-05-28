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ABD'den IŞİD'in medya sorumlusu hakkında bilgi sağlayana 3 milyon dolar ödül

DÜNYA HABERLERİ  | 28.05.2020 23:56 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanlığı, IŞİD terör örgütünün medya ağından sorumlu Muhammed Kadir Musa Ramazan'ın yerinin tespit edilmesine yardımcı olacak bilgi karşılığında 3 milyon dolar ödül verileceğini duyurdu.

ABD'den IŞİD'in medya sorumlusu hakkında bilgi sağlayana 3 milyon dolar ödül

ABD Dışişleri Bakanlığı, IŞİD'in önde gelen sözde komutanlarından ve medya işlerini yürüten Ramazan hakkında teklif edilen ödüle ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Ramazan'ın aslen Ürdünlü ve örgütte en uzun süre görev yapan sorumlulardan biri olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"IŞİD lehine yapılan propaganda operasyonlarında önemli rol üstlenen Ramazan, dünya genelinde birçok kişinin radikalleşerek örgüte katılmasına neden olmuştur. Ayrıca dehşet verici işkence ve idam görüntüleri içeren sayısız video ile online yayınların koordine ve planlamasını yapmıştır."

Terör örgütü yöneticilerinin yakalanmasına yönelik bilgi paylaşımı için vadedilen para ödülü, ABD Dışişleri Bakanlığının "Adalet İçin Ödül" programı kapsamında verilecek.

(AA)

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