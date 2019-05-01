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ABD'den Rusya'ya İdlib uyarısı: Sözünüzü tutun

DÜNYA HABERLERİ  | 01.05.2019 01:47 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, "Rusya ve Suriye rejimi dahil olmak üzere tüm partileri, geniş çaplı askeri taarruzlardan kaçınılması, bölgedeki şiddetin azaltılması ve yaratılan insani felakete yönelik yardım erişimine izin verilmesi taahhütlerine uyma çağrısında bulunuyoruz" dedi.

ABD'den Rusya'ya İdlib uyarısı: Sözünüzü tutun

ABD yönetimi, Rusya'ya İdlib için verdiği ateşkes taahhütünü hatırlatarak, bölgedeki gerilimi artırmaması ve insani yardım erişimine izin verilmesi çağrısında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, İdlib'te gerçekleştirilen hava saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bölgedeki şiddet olaylarının sona ermesi gerektiğini belirten Ortagus, Suriye'nin İdlib ilinde yaşanan şiddet olaylarındaki artışın bölgenin istikrarsızlaşmasına neden olacağını vurguladı.

Ortagus, "Rusya ve Suriye rejimi dahil olmak üzere tüm partileri, geniş çaplı askeri taarruzlardan kaçınılması, bölgedeki şiddetin azaltılması ve yaratılan insani felakete yönelik yardım erişimine izin verilmesi taahhütlerine uyma çağrısında bulunuyoruz." ifadesini kullandı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
ABD Rusya Suriye İdlib

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