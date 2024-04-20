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ABD'den TikTok kararı! Onay geldi: 'Bu bir casus balondur'

20.04.2024 21:54
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Temsilciler Meclisi’nde yapılan oylamada, Çinli ByteDance şirketinin sahibi olduğu sosyal medya platformu TikTok’un ABD’deki varlıklarının başka bir şirkete satılmaması durumunda ülkede yasaklanmasını içeren yasa tasarısı kabul edildi. ABD Başkanı Biden ise, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, "Eğer yasa geçerse onaylayacağım“ şeklinde konuşmuştu.

ABD'den TikTok kararı! Onay geldi: 'Bu bir casus balondur'

ABD’nin TikTok ile savaşı sürüyor. Temsilciler Meclisi’nde bugün sosyal medya platformu TikTok için oylama yapıldı. Mecliste yapılan oylamada, Çinli ByteDance şirketinin sahibi olduğu sosyal medya platformu TikTok’un ABD’deki varlıklarının başka bir şirkete satılmaması durumunda ülkede yasaklanmasını içeren yasa tasarısı 58’e karşı 360 oyla kabul edildi.

SENATO'DAN SONRA BIDEN'IN ONAYINA SUNULACAK

Tasarıya göre, ByteDance’ın TikTok’u elden çıkarması için 6 aydan 1 yıla kadar süresi var. Tasarıda, ABD Başkanı Joe Biden‘ın satış konusunda ilerleme kaydedildiğini tespit etmesi halinde satış süresinin 90 gün daha uzatılabileceği de ifade edildi.
Temsilciler Meclisi’nden geçen yasa tasarısı, Senato'daki oylamanın ardından Biden'ın onayına sunulacak.

"BİR CASUS BALONDUR"

Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Michael McCaul oylamanın ardından yaptığı açıklamada, Bu tasarı Amerikalıları ve özellikle de Amerikalı çocukları TikTok uygulamasındaki Çin propagandasının kötü etkisinden koruyor. Bu uygulama Amerikalıların telefonlarında bir casus balonudur“ dedi.

TikTok tarafından bu hafta başında yapılan açıklamada ise, 170 milyon Amerikalının ifade özgürlüğünü ayaklar altına alacak, 7 milyon işletmeye zarar verecek ve ABD ekonomisine yılda 24 milyar dolar katkıda bulunan bir platformu kapatacak bir yasak tasarısını bir kez daha araya sıkıştırmak için önemli dış ve insani yardım kılıfını kullanması talihsiz bir durumdur“ ifadelerini kullanmıştı.

BIDEN "ONAYLAYACAĞIM" DEMİŞTİ

ABD Başkanı Biden ise, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, "Eğer yasa geçerse onaylayacağım“ şeklinde konuşmuştu.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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