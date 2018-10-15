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ABD'den Türkiye'ye üst düzey ziyaret

DÜNYA HABERLERİ  | 15.10.2018 21:03 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Suudi Arabistan'ın ardından Türkiye'ye geleceği belirtildi.

ABD'den Türkiye'ye üst düzey ziyaret

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’nun kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı için düzenleyeceği Suudi Arabistan ziyareti sonrası Türkiye'ye geleceği belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz’le yaptığı telefon görüşmesinde Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu binasına girdikten sonra ortadan kaybolan gazeteci Cemal Kaşıkçı konusunu görüşmüştü.

Trump, telefon görüşmesi sonrasında Pompeo’yu Suudi Arabistan’a gönderme kararı aldığını açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
pompeo ABD

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Başka ne alırız diye araştırmaya geliyorlar.Aferin
Anlaşma yapıldı hayırlı olsun
Gelsin de boş gelmesin washington portakalını isteriz o portal bize lazım güç verecek çünkü orda çürütüp koruyup durmasınlar yuvarlağı ;)
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