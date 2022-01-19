ABD Dışişleri Bakanı Blinken Ukrayna'da: 'Rusya umarım barış ve diplomasi yolunu seçer'

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceği kaygıları artarken, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Moskova'ya ''diplomatik ve barışçıl bir yol seçmesi'' çağrısında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birkaç hafta içinde Kiev'e giderek Ukrayna lideri Zelenskiy ile görüşeceği açıklandı. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, çözüme yardımcı olabilecek herhangi bir ülkenin çabalarını memnuniyetle karşılayacaklarını söyledi.

Ukrayna hükümetine destek için gittiği Kiev'de açıklamalar yapan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ''Umarım diplomatik ve barışçıl bir yolda kalabiliriz. Ama sonuçta karar Başkan Putin'e ait'' dedi.

Blinken'ın Ukrayna'daki temaslarının ardından yarın Berlin'de Fransa, Almanya ve İngiltere dışişleri bakanları, Cuma günü de Cenevre'de Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la bir araya gelmesi bekleniyor.

Rusya'nın Ukrayna sınırına yaklaşık 100 bin asker yığdığı belirtiliyor.

Blinken, Moskova'nın bu güçleri kısa sürede takviye etme planları olduğunu söyledi.

Rusya daha önce defalarca komşusu Ukrayna'yı işgal etme planı olmadığını duyurmuştu. Ancak üst düzey ABD'li yetkililer, Moskova'nın ''her an'' saldırıya geçebileceğini savunuyor.

Rusya, ortak tatbikat için Belarus'a da asker gönderdiğini açıklamıştı.

Blinken'ın ziyareti öncesinde ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri Cenevre'deki görüşmelerde Lavrov'a bir 'diplomatik çıkış yolu' önerilebileceğini söyledi. Beyaz Saray da her seçeneğin masada olduğunu açıkladı.

Rusya daha önce Batılı hükümetlerden bir dizi talepte bulunmuştu. Bunlar arasında Ukrayna'nın NATO üye olmaması ve Polonya dahil ittifaka üye ülkelerdeki faaliyetlerin sınırlandırılması da var.

Batılı ülkelerle Rusya arasında geçen hafta yapılan görüşmeler sonuçsuz kalmıştı.

Ukrayna Savunma Bakanı: Ortalık kan gölüne döner

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ise Batılı ülkere derhal Moskova'ya yaptırım uygulamaya başlamaları çağrısında bulundu.

BBC'nin HardTalk programına konuşan Reznikov, Rusya'nın işgalinin "ortalığı kan gölüne çevireceğini" ve Avrupa için yeni bir mülteci krizinin patlak vereceğini söyledi.

Erdoğan birkaç hafta içinde Kiev'e gidecek

Öte yandan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Türkiye, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimi azaltmak için oynayabileceği her rolü üstlenmeye hazırdır. Önümüzdeki birkaç hafta içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı (Vladimir) Zelenskiy ile görüşmek üzere Ukrayna'ya gidecek" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, sorunun çözümüne yardımcı olabilecek herhangi bir ülkenin çabalarını memnuniyetle karşılayacaklarını söyledi.

Peskov, "Türkiye, Ukrayna'yı Minsk Anlaşmalarını uygulaması konusunda etkileyebilir ve daha önce yapılan anlaşmalara uymaya teşvik edebilirse bunu memnuniyetle karşılarız" dedi.

Peskov ayrıca temasların nerede yapılacağının ikinci planda olduğunu, önceliğin Ukrayna'yı etkilemek olması gerektiğini kaydetti.



