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ABD Dışişleri Bakanlığının yeni sözcüsü Ortagus oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 03:02 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Bakanlığın yeni sözcüsünün Morgan Ortagus olduğunu açıkladı - Ortagus'un önceki Bakanlık Sözcüsü Heather Nauert gibi eski bir Fox News çalışanı olması dikkati çekti

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Bakanlığın yeni sözcüsünün eski televizyon sunucusu Morgan Ortagus (37) olduğunu duyurdu.

Bakan Pompeo, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Ortagus'un resmen Bakanlık sözcüsü olduğunu ilan etti.

Pompeo, açıklamasında, "Yeni Bakanlık sözcümüz olarak Morgan Ortagus'a hoşgeldin demekten memnuniyet duyuyorum. ABD dış politikasını savunma ve bu alandaki iletişimimiz için verdiğimiz mücadeleye kendisi liderlik edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Pompeo'nun açıklamasından kısa süre sonra ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünün kullandığı "statedeptspox" uzantılı Twitter hesabı, Orgatus'un fotoğrafı ve bilgileri ile güncellendi.

İlk Twitter paylaşımında Pompeo'ya teşekkür eden Ortagus, daha önceki Bakanlık Sözcüsü Heather Nauert gibi muhafazakar ve ABD Başkanı Donald Trump'a yakın olarak bilinen Fox News kanalından Bakanlığa geçen isimlerden biri oldu.

Ortagus, ulusal güvenlik analisti olarak yorum yaptığı Fox News kanalından geçen hafta ayrılmıştı.

Önceki sözcü Nauert, ABD'nin BM Daimi Temsilciliğine aday gösterildiği için Bakanlıktaki görevinden ayrılmış ancak daha sonra ailevi nedenlerle BM için önerilen görevden de geri çekilmişti.

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ABD Mike Pompeo Morgan Ortagus

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