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ABD Donanması'nda görevli mühendis ve eşi, 'nükleer sırları satmakla' suçlanıyor

11.10.2021 02:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Donanması'nda görevli bir nükleer mühendis ve eşi, ülkenin nükleer sırlarını yabancı bir ülkeye satmaya çalıştıkları şüphesiyle gözaltına alındı. Jonathan Toebbe ve Diana Toebbe, yarın yargıç karşısına çıkacak.

ABD Donanması'nda görevli mühendis ve eşi, 'nükleer sırları satmakla' suçlanıyor

ABD Donanması'nda görevli bir nükleer mühendis ve eşi, ülkenin nükleer sırlarını yabancı bir ülkeye satmaya çalıştıkları şüphesiyle gözaltına alındı.

Jonathan Toebbe ve Diana Toebbe, yarın yargıç karşısına çıkacak.

Amerikan Adalet Bakanlığı, Cumartesi günü West Virginia eyaletinde gözaltına alınan çiftin, Atom Enerjisi Yasası'nı ihlal etmekle suçlandıklarını açıkladı.

ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, Amerikan Federal Soruşturma Bürosu'nu (FBI), başarılı operasyonu nedeniyle övdü.

Amerikan Savunma Bakanlığı ise (Pentagon) konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

'Hafıza kartları, sakız kutularında saklandı'

FBI'ın 42 yaşındaki Jonathan Toebbe ile 45 yaşındaki Diana Toebbe'yi, bir yıldır takip ettiği ortaya çıktı.

Jonathan Toebbe'nin, hassas bilgiler içeren hafıza kartlarını, 100 bin dolar değerinde kripto para karşılığı, kendisini yabancı bir devlet görevlisi olarak tanıtan bir FBI ajanına sattığı bildiriliyor.

Amerikan medyasındaki haberlere göre hafıza kartları, sakız kutularında saklandı.

Hazfıza kartları bir seferinde ise sandviç içine konarak teslim edildi.

Jonathan Toebbe'nin, ABD'nin nükleer savaş gemileri ve denizaltılarının tasarımları hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olduğu belirtiliyor.

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