HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD genelindeki ırkçılık karşıtı protestolarda göstericilerle polis çatıştı

ABD genelindeki ırkçılık karşıtı protestolarda göstericilerle polis çatıştı

26.07.2020 16:39 | Son Güncelleme

Cumartesi günü ABD genelindeki ırkçılık karşıtı protestolarda Seattle şehrinde göstericilerle polis çatıştı. Teksas'ta bir protestocu hayatını kaybetti. Colorado eyaletinde bir kişi aracını göstericilerin üzerine sürdü.

ABD genelindeki ırkçılık karşıtı protestolarda göstericilerle polis çatıştı

Cumartesi günü ABD genelindeki ırkçılık karşıtı protestolarda Seattle ve Portland şehrilerinde göstericilerle polis çatıştı. Teksas'ta bir protestocu hayatını kaybetti. Colorado eyaletinde bir kişi aracını göstericilerin üzerine sürdü.

Oregon eyaletine bağlı Portland şehrinde bir süredir devam eden ırkçılık karşıtı gösterilere destek vermek amacıyla Seattle şehrinde toplanan göstericilere polis göz yaşartıcı gaz bombası attı. Göstericiler çevredeki bazı binaların camlarını kırdı ve ateş yaktı. Olayların sonucunda 21 polis yaralanırken 45 protestocu gözaltına alındı.

Teksas eyaletindeki Austin şehrinde de Siyahların Hayatı Değerlidir yürüyüşünde protestosunda bir protestocu hayatını kaybetti.

Polis, ilk belirlemelere göre hayatını kaybeden kişinin omzunda tüfek olduğunu, bir araca yaklaştığı sırada başka bir kişinin kendisini vurup öldürdüğünü belirtti. Silahını ateşleyerek protestocuyu öldüren kişinin tutuklandığını ve polisle işbirliği yaptığını açıkladı.

Portland'daki olaylar sonrası protestocular yeniden sokağa çıktı

Portland'da devam eden protestolar, son dönemde etkisi azalan ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı protestoların yeniden alevlenmesine yol açtı.

Başkan Donald Trump, Portland'a eylemleri bastırmak için federal polisi göndereceğini açıklamış; yerel yetkililer ve eyalet yöneticileri buna itiraz etmişti. Ancak Trump kararından vazgeçmedi. Bunun üzerine Portland'da federal polis ve göstericiler arasında şiddetli çatışmalar yaşandı.

Federal yetkililer, kimlik ya da araç kartları olmadan arasında girdiği göstericileri zorla araçlara bindirerek geçerli bir gerekçe sunmadan gözaltına aldı. Kalabalıklara göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi de sıktı.

Seattle'da ve ülkenin diğer bölgelerinde de Portland'da yaşananlara karşı, ırkçılık karşıtı eylem yapan protestoculara destek amacıyla binlerce kişi yeniden sokağa çıktı.

Seattle'da barışçıl başlayan gösterilerde protestocular "Federaller, evinize dönün" ve "Polis devletinde yaşıyoruz" pankartları taşıdı. "Adalet yoksa barış da yok" sloganları attı.

Ancak polisin açıklamasına göre bir süre sonra bir grup barışçıl göstericilerin arasından ayrılacak bir inşaat alanını ateşe verdi. Ardından da bir mahkeme binasının camlarını kırdı. Bundan çevredeki iş yerleri de etkilendi.

Mayıs ayının sonunda siyah Amerikan vatandaşı George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinden bu yana ülke genelinde ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı protestolar sürüyor. Seattle da Portland gibi protestocuların yoğun katılımla gerçekleştiği şehirlerden biriydi.

ABD'nin diğer bölgelerinde neler yaşandı?

Colorado eyaletindeki Aurora şehrinde de bir araç, göstericilerin arasına daldı. Kimsenin yaralanmadığı olayın devamında, protestoculardan biri havaya ateş açtı ve bir başka protestocu yaralandı. Yaralının durumunun ağır olmadığı açıklandı.

Aurora, Colorado

Kentucky eyaletinin Louisville şehrinde de siyah bir milis grubun üyeleri, Mart ayında evine giren polisler tarafından öldürülen 'Breonna Taylor için adalet' istedi.

Aynı gruptan üç kişi, yürüyüşün başında silahlardan birinin yanlışlıkla ateş alması sonucu hafif yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. Polis, olayın soruşturulduğunu duyurdu.

Nebraska'nın Omaha kentinde de en az 75 kişi gözaltına alındı. Buradaki protestocular da Mayıs ayında beyaz bir ABD vatandaşı tarafından öldürülen 22 yaşındaki James Scurlock anıldı.

Virginia eyalet polisi, Richmond'da belediyeye ait bir çöp kamyonunun ateşe verildiği bilgisini sosyal medya hesabından paylaştı.

Los Angeles'ta da protestocular, bir federal mahkeme binası önünde polisle karşı karşıya geldi.

Trump, Portland'da olduğu gibi Chicago'ya da federal güvenlik yetkililerini gönderebileceğini söylüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Gören şaşkına dönüyor! Klasik otomobilden karavan yaptı!Gören şaşkına dönüyor! Klasik otomobilden karavan yaptı!
Açıklama geldi! İlk vaka görüldüAçıklama geldi! İlk vaka görüldü
AÖF yaz okulu ne zaman başlayacak?AÖF yaz okulu ne zaman başlayacak?

En Çok Okunan Haberler

Süleyman Soylu istifasını hatırlattı! 'Buna yanlış demekten neden korkalım?'

Süleyman Soylu istifasını hatırlattı! 'Buna yanlış demekten neden korkalım?'

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'Atatürk' açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'Atatürk' açıklaması

Dehşet anları! Tahrayla bastılar: Sizi kim kurtaracaksa, gelsin kurtarsın

Dehşet anları! Tahrayla bastılar: Sizi kim kurtaracaksa, gelsin kurtarsın

Konya'da iğrenç olay! Öğrencisine cinsel saldırıda bulundu

Konya'da iğrenç olay! Öğrencisine cinsel saldırıda bulundu

Fenerbahçe ve Galatasaray'dan flaş transferler...

Fenerbahçe ve Galatasaray'dan flaş transferler...

Bir ülke İstanbul Sözleşmesi'nden çekiliyor

Bir ülke İstanbul Sözleşmesi'nden çekiliyor

İlginizi Çekebilir

Fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktı

Fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktı

Seks partisine katılmak isteyenlere önce koronavirüs testi

Seks partisine katılmak isteyenlere önce koronavirüs testi

Gizli seks tarikatı ortaya çıktı, yer yerinden oynadı!

Gizli seks tarikatı ortaya çıktı, yer yerinden oynadı!

Azerbaycan-Ermenistan gerilimine Rusya'dan açıklama!

Azerbaycan-Ermenistan gerilimine Rusya'dan açıklama!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı'ndan zehir zemberek sözler!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı'ndan zehir zemberek sözler!

Diğer Haberler
İtalya'nın en küçük köyünde 8 yıl sonra ilk doğum

İtalya'nın en küçük köyünde 8 yıl sonra bir ilk

Saint Pierre Katedrali yangını: Pişmanım

Suçunu itiraf etti: Pişmanım

Kuzey Kore'de ilk koronavirüs vakası

Açıklama geldi! İlk vaka görüldü

Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 648 bin 476’ya yükseldi

Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 648 bin 476’ya yükseldi

ABD’de uçak evin üzerine düştü! 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

ABD'de evin üzerine uçak düştü

İstanbul Sözleşmesi: Polonya hükümeti çekileceğini açıkladı, ülke çapında protesto gösterileri düzenlendi

Bir ülke İstanbul Sözleşmesi'nden çekiliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.