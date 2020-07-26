ABD genelindeki ırkçılık karşıtı protestolarda göstericilerle polis çatıştı

Polis, ilk belirlemelere göre hayatını kaybeden kişinin omzunda tüfek olduğunu, bir araca yaklaştığı sırada başka bir kişinin kendisini vurup öldürdüğünü belirtti. Silahını ateşleyerek protestocuyu öldüren kişinin tutuklandığını ve polisle işbirliği yaptığını açıkladı.

Teksas eyaletindeki Austin şehrinde de Siyahların Hayatı Değerlidir yürüyüşünde protestosunda bir protestocu hayatını kaybetti.

Oregon eyaletine bağlı Portland şehrinde bir süredir devam eden ırkçılık karşıtı gösterilere destek vermek amacıyla Seattle şehrinde toplanan göstericilere polis göz yaşartıcı gaz bombası attı. Göstericiler çevredeki bazı binaların camlarını kırdı ve ateş yaktı. Olayların sonucunda 21 polis yaralanırken 45 protestocu gözaltına alındı.

Cumartesi günü ABD genelindeki ırkçılık karşıtı protestolarda Seattle ve Portland şehrilerinde göstericilerle polis çatıştı. Teksas'ta bir protestocu hayatını kaybetti. Colorado eyaletinde bir kişi aracını göstericilerin üzerine sürdü.

Portland'da devam eden protestolar, son dönemde etkisi azalan ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı protestoların yeniden alevlenmesine yol açtı.

Başkan Donald Trump, Portland'a eylemleri bastırmak için federal polisi göndereceğini açıklamış; yerel yetkililer ve eyalet yöneticileri buna itiraz etmişti. Ancak Trump kararından vazgeçmedi. Bunun üzerine Portland'da federal polis ve göstericiler arasında şiddetli çatışmalar yaşandı.

Federal yetkililer, kimlik ya da araç kartları olmadan arasında girdiği göstericileri zorla araçlara bindirerek geçerli bir gerekçe sunmadan gözaltına aldı. Kalabalıklara göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi de sıktı.

Seattle'da ve ülkenin diğer bölgelerinde de Portland'da yaşananlara karşı, ırkçılık karşıtı eylem yapan protestoculara destek amacıyla binlerce kişi yeniden sokağa çıktı.

Seattle'da barışçıl başlayan gösterilerde protestocular "Federaller, evinize dönün" ve "Polis devletinde yaşıyoruz" pankartları taşıdı. "Adalet yoksa barış da yok" sloganları attı.

Ancak polisin açıklamasına göre bir süre sonra bir grup barışçıl göstericilerin arasından ayrılacak bir inşaat alanını ateşe verdi. Ardından da bir mahkeme binasının camlarını kırdı. Bundan çevredeki iş yerleri de etkilendi.