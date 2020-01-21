HABER
  4. ABD, Guaido'ya destek için daha fazla adım atacak

ABD, Guaido'ya destek için daha fazla adım atacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 00:24 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo: - "Özellikle bir yaptırımdan bahsetmiyoruz ama herkes ABD'nin yapacaklarının bitmediğini bilmeli"

BOGOTA (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ülkesinin, Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'ya destek için yeni adımlar atacağını belirtti.

Amerika kıtasındaki 25 ülkeden üst düzey temsilcinin katılımıyla Kolombiya'nın başkenti Bogota’da düzenlenen Amerika Kıtası Terörizmle Mücadele 3. Bakanlar Konferansı'na katılan Pompeo gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkesinin Venezuelalı muhalif Guaido'yu desteklemeye devam edeceğini söyledi.

"Özellikle bir yaptırımdan bahsetmiyoruz ama herkes ABD'nin yapacaklarının bitmediğini bilmeli." diyen Pompeo, Guaido'ya destek için daha fazla adım atılacağını vurguladı.

Bu arada Pompeo, konferansın ana oturumunda yaptığı konuşmada Venezuela yönetimini, Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque gibi gruplarını desteklediği iddiasıyla hedef aldı.

Pompeo, konferansın gerçekleştirildiği General Santander Polis Okuluna silahlı isyancı sol örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusunun (ELN) 17 Ocak 2019'da bombalı araçla saldırdığını ve 23 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Ortaya çıktığı her yerde terörizmle mücadele edilmesi gerektiğini söyleyen Pompeo, "Sadece bir yerlerde bomba patlatanları değil, Venezuela gibi ELN ve eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerinin (FARC) silah bırakmayan unsurlarına kolaylık sağlayanları da kastediyorum." dedi.

Pompeo, bölgedeki bazı ülkeler tarafından terör örgütü olarak tanınan Lübnan Hizbullahının da Venezuela'da faaliyet gösterdiğine dikkati çekti.

Arjantin, Paraguay ve Honduras'ın bu örgütü terör listesine aldığını hatırlatan Pompeo, bölgedeki diğer ülkelerin de bu yönde hareket etmesini beklediklerini dile getirdi.

- Guaido ile görüşme

Konferansın sonunda Guaido ile görüşen Pompeo, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Guaido'nun, "Venezuela'daki demokrasinin yeniden oluşturulması için gösterdiği çabaların bir ilham" olduğu ifadesini kullandı.

Pompeo, ABD’nin Guaido’yu ve daha iyi bir gelecek isteyen Venezuela halkını desteklemekten gurur duyduğunu belirtti.

Terörizmle mücadelede Kıta'daki ülkeler arasındaki işbirliğini artırmayı hedefleyen konferansta, ABD, Arjantin, Bahamalar, Belize, Bolivya, Brezilya, Kanada, Şili, Kosta Rika, Ekvador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Jamaika, Meksika, Dominik Cumhuriyeti, Panama, Paraguay, Peru, Santa Lucia, Trinidad Tobago ve Uruguay dışişleri bakanları düzeyinde temsil edildi.

Birleşmiş Milletler Terörizmle Mücadele Komitesi ve Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) Terörizmle Mücadele Komisyonu'ndan heyetlerin katıldığı konferansta, İspanya ve İsrail ile Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun meşruiyetini tanımayan muhalifler de gözlemci olarak bulundu.

Amerika Kıtası Terörizmle Mücadele 3. Bakanlar Konferansı'nın ilki 2018'de Washington'da, ikincisi ise 2019'da Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te düzenlenmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kilolu diye çekime kabul edilmeyince isyan etti! Kilolu diye çekime kabul edilmeyince isyan etti!
Meral Akşener, Antalya’da (6)Meral Akşener, Antalya’da (6)
Hareket halindeki otomobilde elektrik kontağından yangın çıktıHareket halindeki otomobilde elektrik kontağından yangın çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Amerika Kıtası Terörizmle Mücadele 3. Bakanlar Konferansı kolombiya Venezuela

En Çok Okunan Haberler

Beyaz elbisenin içine sütyen giymeyince...

Beyaz elbisenin içine sütyen giymeyince...

Ünlü futbolcu müjdeli haberi verdi

Ünlü futbolcu müjdeli haberi verdi

Türk Telekom’dan internet erişimi açıklaması

Türk Telekom’dan internet erişimi açıklaması

Tuğba öğretmenin ölümünde korkunç şüphe

Tuğba öğretmenin ölümünde korkunç şüphe

'Döner Kardeşler' suç örgütü hakim karşısında! İnanılmaz ifadeler

'Döner Kardeşler' suç örgütü hakim karşısında! İnanılmaz ifadeler

'Milletimiz adına yalvarıyorum, vazgeçin'

'Milletimiz adına yalvarıyorum, vazgeçin'

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

İstanbul için yeni kar uyarısı! Bu geceden itibaren...

İstanbul için yeni kar uyarısı! Bu geceden itibaren...

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Prof. Dr. Kadir Eser intihar etti

Prof. Dr. Kadir Eser intihar etti

Yer: Edirne! Binlerce kişi akın etti

Yer: Edirne! Binlerce kişi akın etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'de interneti kilitleyen siber saldırılar Almanya, Hollanda ve Rusya üzerinden yapılmış!

Türkiye'de interneti kilitleyen saldırının adresi belli oldu!

Çin'deki gizemli salgınla ilgili korkutan gelişme! Virüsün insandan insana bulaştığı tespit edildi!

Korkutan gelişme! Gizemli salgının nasıl yayıldığı tespit edildi

Norveç’te DEAŞ’lı kadın terörist hükümet krizine neden oldu!

DEAŞ'lı kadın ülkede kriz çıkardı! Davos ziyaretini iptal etti

Boks antrenörü tartıştığı şahsı hastanelik etti

Boks antrenörü tartıştığı şahsı hastanelik etti!

Gaziantep'te feci kaza! Aynı aileden 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

Feci kaza! Baba-oğul hayatını kaybetti

20 Ocak 2020 On Numara çekiliş sonuçları sorgula

On Numara çekiliş sonuçları açıklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.