HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD: Hafta sonunda plajlara akan Amerikalılar sosyal mesafe tanımadı

ABD: Hafta sonunda plajlara akan Amerikalılar sosyal mesafe tanımadı

25.05.2020 16:18 | Son Güncelleme

ABD'de iç savaşta ölenlerin anıldığı ulusal tatile denk gelen üç güne uzatılmış hafta sonunda plajlara akan Amerikalılar, halen bir çok eyalette uygulanan sosyal mesafe kurallarını büyük ölçüde ihlal etti.

ABD: Hafta sonunda plajlara akan Amerikalılar sosyal mesafe tanımadı

ABD'de iç savaşta ölenlerin anıldığı ulusal tatile denk gelen üç güne uzatılmış hafta sonunda plajlara akan Amerikalılar, halen bir çok eyalette uygulanan sosyal mesafe kurallarını büyük ölçüde ihlal etti**.**

Florida'da polis Cumartesi günü Daytona Plajı'nda yüzlerce kişinin katıldığı izinsiz bir partiyi dağıtırken, Missouri'de Ozarks gölünün çevresindeki barlar tıklım tıklım doluydu.

ABD'de koronavirüsle mücadele için oluşturulan özel çalışma grubunun başkanı doktor Deborah Birx, ABC televizyonuna yaptığı açıklamada görüntülerin kendisini çok kaygılandırdığını söyledi.

"Sosyal mesafenin kesinlikle çok hayati önem taşıdığı konusunu sürekli vurgulamak istiyoruz. Eğer dışardaysanız ya da sosyal mesafe kurallarını uygulayamıyorsanız, maske takmalısınız" diye ekledi.

Missouri'deki St Louis'in belediye başkanı Lyda Krewson "İnsanların sadece uzun hafta sonu tatilinde eğlenmek uğruna böylesi tehlikeli davranışlarda bulunması sorumsuzluktur ve tehlikelidir" diye konuştu ve şimdi bölgede vakalar ile ölümlerin artacağı kaygılarının iyice arttığını söyledi.

Florida'daki Tampa bölgesinde o kadar büyük kalabalık toplanmıştı ki yetkililer yer kalmadığı gerekçesiyle park yerlerini kapattı.

California'da da hafta sonunda plajlarda büyük kalabalıklar görüntülendi. Buna karşılık eyalet yetkilileri plajlara ve parklara gidenlerin çoğunun yüzlerini kapattığını ve mesafelerini koruduğunu söylediler.

ABD'de iç savaşta ölenlerin anıldığı ulusal tatil Anma Günü Pazartesi'yi de kapsıyor ve yazın başlangıcı sayılıyor.

California

ABD'de koronavirüs ölümleri 100 bine yaklaşıyor

ABD 330 milyon ile çok sayıda ülkenin toplamından daha büyük bir nüfusa sahip ama ülke bazında koronavirüs vakalarının sayısı bakımından şu an açık ara ile listenin başında.

Son rakamlara göre 1 milyon 600 bin koronavirüs vakası kayda geçti ve hastalıktan ölenlerin sayısı da 100 bine yaklaştı.

50 eyaletin tümünde iki aydır sürdürülen sokağa çıkma önlemleri kısmen kaldırılmış bulunuyor ama eyaletler arasında salgının yayılma hızı ve önlemlerin hafifletilme ölçüsü bakımından çok büyük farklılıklar da var.

Salgından en çok etkilenen New York, New Jersey ve Washington eyaletlerinde vaka sayısı hızla gerilerken bir çok eyalette de koronavirüsün yayılmasında bir tepe noktasına ulaşıldığı görülüyor.

ABD'ye seyahat konusunda son sınırlama Brezilya'ya

Amerikan yönetimi koronavirüsle mücadele önlemleri kapsamında Brezilya'da 14 günü aşkın zaman geçirdikten sonra ABD'ye seyahat edecek yabancı uyrukluların ülkeye girişini yasakladı.

Brezilya şu anda ABD'den sonra ülke bazında en çok vaka görülen ülke ve hastalık hala hızla yayılıyor. Şu ana kadar 360 bin vaka açıklandı ve resmi rakamlara göre salgın 22 bin kişinin ölümüne yol açtı.

Bir Beyaz Saray sözcüsü seyahat kısıtlamasının, ABD'ye yeni vakaların girişini engellemek amacıyla konduğunu söyledi.

28 Mayıs günü yürürlüğe gireceği açıklanan seyahat yasağı iki ülke arasındaki ticareti engellemeyecek.

Buna karşılık Amerikan vatandaşları veya eşleri, ebeveynleri, yasal vasileri, çocukları ve sürekli oturum hakkı sahipleri Brezilya'dan ABD'ye seyahat yasağından muaf olacaklar.

Çin, İran, Avrupa Schengen bölgesi, Birleşik Krallık ve İrlanda Cumhuriyeti vatandaşlarının ABD'ye girişi daha önce yasaklanmıştı ve bu yasak halen geçerli.

Kanada ve ABD yakında yaptıkları karşılıklı anlaşma ile ortak sınırlarını hayati olmayan seyahatler dışındaki geçişlere kapatmışlardı.

Koronavirüs

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İstinye Sahili'nde mest eden görüntü İstinye Sahili'nde mest eden görüntü
Pakistan’da işkence gören fil 35 yıl sonra esaretten kurtulduPakistan’da işkence gören fil 35 yıl sonra esaretten kurtuldu
Koronavirüs doğal hayata yaradı: Balıklar ve kuğular geri döndüKoronavirüs doğal hayata yaradı: Balıklar ve kuğular geri döndü

En Çok Okunan Haberler

Paylaşımını hemen sildi! 'Melisa'nın babasının da...'

Paylaşımını hemen sildi! 'Melisa'nın babasının da...'

Milli boksör, sevgilisini öldürmüştü! Mesajlar ortaya çıktı

Milli boksör, sevgilisini öldürmüştü! Mesajlar ortaya çıktı

Bilim Kurulu Üyesi Azap'tan ikinci dalga uyarısı! Tarih verdi

Bilim Kurulu Üyesi Azap'tan ikinci dalga uyarısı! Tarih verdi

Bir ay sonra yeni vakalar görülen Artvin'de, 23 kişi karantinada

Bir ay sonra yeni vakalar görülen Artvin'de, 23 kişi karantinada

Twitter atışması: Geç bunları Mahsun!

Twitter atışması: Geç bunları Mahsun!

Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitimle ilgili önemli açıklama

Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitimle ilgili önemli açıklama

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Üniversite öğrencisi Gözde'den acı haber geldi

Üniversite öğrencisi Gözde'den acı haber geldi

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

ABD'de 3 gün bayraklar yarıya indirilecek

ABD'de 3 gün bayraklar yarıya indirilecek

Rusya'da bikiniyle hastaları tedavi eden hemşireye ceza

Rusya'da bikiniyle hastaları tedavi eden hemşireye ceza

Diğer Haberler
Kuzey Kutbu'nda eşi görülmemiş sıcaklık: 30 dereceyi görecek

Kuzey Kutbu'nda eşi görülmemiş sıcaklık: 30 dereceyi görecek

Koronavirüsün 11. gününe dikkat!

Koronavirüsün 11. gününe dikkat!

Pakistan’da işkence gören fil 35 yıl sonra esaretten kurtuldu

Pakistan’da işkence gören fil 35 yıl sonra esaretten kurtuldu

Pakistan’da düşen uçağın pilotu 3 uyarıyı dikkate almamış

Pakistan’da düşen uçağın pilotu 3 uyarıyı dikkate almamış

İlk koronavirüsü keşfeden kadın: June Almeida

İlk koronavirüsü keşfeden kadın: June Almeida

Sosyal mesafeyi yok sayıp sokaklara döküldüler!

Sosyal mesafeyi yok sayıp sokaklara döküldüler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.