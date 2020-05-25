ABD: Hafta sonunda plajlara akan Amerikalılar sosyal mesafe tanımadı

Missouri'deki St Louis'in belediye başkanı Lyda Krewson "İnsanların sadece uzun hafta sonu tatilinde eğlenmek uğruna böylesi tehlikeli davranışlarda bulunması sorumsuzluktur ve tehlikelidir" diye konuştu ve şimdi bölgede vakalar ile ölümlerin artacağı kaygılarının iyice arttığını söyledi.

"Sosyal mesafenin kesinlikle çok hayati önem taşıdığı konusunu sürekli vurgulamak istiyoruz. Eğer dışardaysanız ya da sosyal mesafe kurallarını uygulayamıyorsanız, maske takmalısınız" diye ekledi.

ABD'de koronavirüsle mücadele için oluşturulan özel çalışma grubunun başkanı doktor Deborah Birx, ABC televizyonuna yaptığı açıklamada görüntülerin kendisini çok kaygılandırdığını söyledi.

ABD'de iç savaşta ölenlerin anıldığı ulusal tatile denk gelen üç güne uzatılmış hafta sonunda plajlara akan Amerikalılar, halen bir çok eyalette uygulanan sosyal mesafe kurallarını büyük ölçüde ihlal etti** .**

Florida'daki Tampa bölgesinde o kadar büyük kalabalık toplanmıştı ki yetkililer yer kalmadığı gerekçesiyle park yerlerini kapattı.

California'da da hafta sonunda plajlarda büyük kalabalıklar görüntülendi. Buna karşılık eyalet yetkilileri plajlara ve parklara gidenlerin çoğunun yüzlerini kapattığını ve mesafelerini koruduğunu söylediler.

ABD'de iç savaşta ölenlerin anıldığı ulusal tatil Anma Günü Pazartesi'yi de kapsıyor ve yazın başlangıcı sayılıyor.

ABD'de koronavirüs ölümleri 100 bine yaklaşıyor

ABD 330 milyon ile çok sayıda ülkenin toplamından daha büyük bir nüfusa sahip ama ülke bazında koronavirüs vakalarının sayısı bakımından şu an açık ara ile listenin başında.

Son rakamlara göre 1 milyon 600 bin koronavirüs vakası kayda geçti ve hastalıktan ölenlerin sayısı da 100 bine yaklaştı.

50 eyaletin tümünde iki aydır sürdürülen sokağa çıkma önlemleri kısmen kaldırılmış bulunuyor ama eyaletler arasında salgının yayılma hızı ve önlemlerin hafifletilme ölçüsü bakımından çok büyük farklılıklar da var.