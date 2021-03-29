ABD, Hariri suikastı failinin başına 10 milyon dolar ödül koydu

ABD Dışişleri Bakanlığı, 2005 Şubat ayında Lübnan’ın eski Başbakanı Refik Hariri’nin ölümüne neden olan bombalı saldırının faili olarak ifade edilen Hizbullah’ın Üst Düzey Ajanı Salim Jamil Ayyash’ın yakalanmasını sağlayacak bilgiler için 10 milyon dolara varan para ödülü vaat ettiğini belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Adalet Ödülleri Programı, Lübnan’ın eski Başbakanı Refik Hariri suikastının faili Üst Düzey Hizbullah Ajanı Salim Jamil Ayyash hakkında bilgi verene 10 milyon dolara varan para ödülü vaat etti. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Adalet Ödülleri Programı, Lübnanlı Hizbullah terör örgütünün suikast biriminde üst düzey bir ajan olan Salim Jamil Ayyash’ın yerinin veya kimliğinin belirlenmesine yol açan ya da bir ABD vatandaşına veya ABD malına karşı uluslararası terör eylemine girişimini engelleyecek bilgiler için 10 milyon dolara varan bir para ödülü teklif ediyor" ifadelerine yer verildi.

Dışişleri Bakanlığı, Ayyash’ın Hizbullah’ın suikast ekibi olan ve doğrudan Lübnanlı Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’tan emir alan Birim 121’de üst düzey bir ajan olduğunu kaydetti.