HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. ABD, Hariri suikastı failinin başına 10 milyon dolar ödül koydu

ABD, Hariri suikastı failinin başına 10 milyon dolar ödül koydu

29.03.2021 21:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Dışişleri Bakanlığı, 2005 Şubat ayında Lübnan’ın eski Başbakanı Refik Hariri’nin ölümüne neden olan bombalı saldırının faili olarak ifade edilen Hizbullah’ın Üst Düzey Ajanı Salim Jamil Ayyash’ın yakalanmasını sağlayacak bilgiler için 10 milyon dolara varan para ödülü vaat ettiğini belirtti.ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Adalet Ödülleri Programı, Lübnan’ın eski Başbakanı Refik Hariri suikastının faili Üst Düzey Hizbullah Ajanı Salim Jamil Ayyash hakkında bilgi verene 10 milyon dolara varan para ödülü vaat etti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, 2005 Şubat ayında Lübnan’ın eski Başbakanı Refik Hariri’nin ölümüne neden olan bombalı saldırının faili olarak ifade edilen Hizbullah’ın Üst Düzey Ajanı Salim Jamil Ayyash’ın yakalanmasını sağlayacak bilgiler için 10 milyon dolara varan para ödülü vaat ettiğini belirtti.
ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Adalet Ödülleri Programı, Lübnan’ın eski Başbakanı Refik Hariri suikastının faili Üst Düzey Hizbullah Ajanı Salim Jamil Ayyash hakkında bilgi verene 10 milyon dolara varan para ödülü vaat etti. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Adalet Ödülleri Programı, Lübnanlı Hizbullah terör örgütünün suikast biriminde üst düzey bir ajan olan Salim Jamil Ayyash’ın yerinin veya kimliğinin belirlenmesine yol açan ya da bir ABD vatandaşına veya ABD malına karşı uluslararası terör eylemine girişimini engelleyecek bilgiler için 10 milyon dolara varan bir para ödülü teklif ediyor" ifadelerine yer verildi.
Dışişleri Bakanlığı, Ayyash’ın Hizbullah’ın suikast ekibi olan ve doğrudan Lübnanlı Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’tan emir alan Birim 121’de üst düzey bir ajan olduğunu kaydetti.

"Ayyash, 5 eşzamanlı müebbet hapis cezasına çarptırıldı"
Bakanlık açıklamasında, "Ayyash’ın ABD askeri personeline zarar verme çabalarına karıştığı biliniyor. Uluslararası bir mahkeme, 11 Aralık 2020’de Ayyash’ı Şubat 2005’te Beyrut’ta Lübnan’ın eski Başbakanı Refik Hariri’yi öldüren bomba yüklü intihar kamyonu saldırısına ilişkin terörizmle ilgili suçlamalar nedeniyle gıyaben 5 eşzamanlı müebbet hapis cezasına çarptırdı" ifadelerini aktardı.
Düzenlenen saldırıda 21 kişinin öldüğünü ve 226 kişinin yaralandığını kaydeden Dışişleri Bakanlığı, "Mahkeme Ayyash’ın, Hariri’ye saldırıyı gerçekleştiren suikast ekibine liderlik ettiğini ve saldırı günü suikastta aktif olarak yer aldığını tespit etti" dedi.
Öte yandan Hizbullah, aralarında ABD, İsrail, Kanada ve İngiltere’nin de bulunduğu 20’den fazla ülke tarafından terör örgütü, Avrupa Birliği (AB) tarafından ise Hizbullah’ın askeri kanadı terör örgütü ilan edilmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERDünyaca ünlü 8 futbolcuyla birlikte oldu, şimdi hamile! Güzel modelden çarpıcı itirafDünyaca ünlü 8 futbolcuyla birlikte oldu, şimdi hamile! Güzel modelden çarpıcı itiraf
Ramazan'da sokağa çıkma yasağı olacak mı?Ramazan'da sokağa çıkma yasağı olacak mı?
İETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptıİETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Kritik veriler açıklandı: Vaka sayısı 30 bini geçti

Kritik veriler açıklandı: Vaka sayısı 30 bini geçti

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Korkunç! Yol çöktü, korkutucu boyut gün ağırınca ortaya çıktı

Korkunç! Yol çöktü, korkutucu boyut gün ağırınca ortaya çıktı

Varyant virüste korkutan 'fare' detayı!

Varyant virüste korkutan 'fare' detayı!

Bakan Soylu’dan merak uyandıran paylaşım

Bakan Soylu’dan merak uyandıran paylaşım

Diğer Haberler

Ramazan'da sokağa çıkma yasağı var mı? Ramazan'da hangi saatlerde dışarı çıkılıyor?

Ramazan'da sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Son Dakika: 29 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Korkutan veriler! Vaka tablosunda tedirgin eden artış

Sokağa çıkma yasağı saatleri değişti mi? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri

Sokağa çıkma yasağı saatleri

29 Mart koronavirüs risk haritası paylaşıldı! Çok sayıda il alarm veriyor

Ülkenin yarısından çoğu kırmızıya döndü! Korkutan tablo

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalar

Erdoğan'dan Kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalar

29 Mart koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte Türkiye'nin güncel koronavirüs tablosu

29 Mart korona tablosu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.