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ABD Hastalık Önleme Merkezi'nce yayımlanan Kovid-19 kılavuzunda yanlışlık

DÜNYA HABERLERİ  | 22.09.2020 00:54 | Son Güncelleme

ABD Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezleri (CDC), yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) hava yoluyla bulaşmasının virüsün yayılmasında ana etken olduğu yönündeki açıklamasında ''yanlışlık" olduğunu belirtti.

ABD Hastalık Önleme Merkezi'nce yayımlanan Kovid-19 kılavuzunda yanlışlık

CDC'nin cuma günü resmi internet sitesinde yayımlanan yeni kılavuzda yer alan Kovid-19'un hava yoluyla bulaştığı bilgileri ''yanlışlıkla paylaşıldı'' ifadesine yer verilerek, sayfadan kaldırıldı.

Kurumdan yapılan açıklamada, ''Cuma günü, önerilen bir kılavuz değişikliği yanlışlıkla ajansımızın resmi internet sitesinde yayımlandı. Bu sadece bir taslak versiyondu.'' ifadesi paylaşıldı.

Söz konusu güncellemede, ''Enfekte bir kişi öksürdüğünde, hapşırdığında, şarkı söylediğinde, konuştuğunda veya nefes aldığında koronavirüs havadaki parçacıklar yoluyla yayılarak diğerlerine bulaşabilir. Bunun, virüsün yayılmasında ana etken olduğu düşünülüyor.'' değerlendirmesine yer veriliyordu.

CDC'nin cuma günü yaptığı güncellemeyi kaldırmasıyla Kovid-19 kılavuzu 24 Ağustos'ta yayımlanan tartışmalı versiyonuna dönmüş oldu.

Söz konusu versiyonda, virüse yakalanmış kişilerle 15 dakikadan fazla temas etmiş olsalar bile hastalık belirtisi göstermeyen kişilerin Kovid-19 testi yaptırmasının gerekli olmadığı belirtilmiş, bu sağlık uzmanları tarafından virüsün kontrol altına alınma çabalarını baltaladığı gerekçesiyle yoğun tepki çekmişti.

New York Times’in cuma günü yayımlanan haberinde, CDC'nin eleştirilere neden olan ilgili Kovid-19 test kılavuzunun bilim insanlarının onayı dışında ABD Sağlık Bakanlığı ve Beyaz Saray Kovid-19 Görev Gücü tarafından yazıldığı öne sürülmüştü. (AA)

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