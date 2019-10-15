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ABD ile Rusya arasında kritik görüşme!

DÜNYA HABERLERİ  | 15.10.2019 22:45 | Son Güncelleme

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile Suriye'deki durumu görüştü.

ABD ile Rusya arasında kritik görüşme!

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Şoygu'nun, Esper ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Açıklamada, "Görüşmede, Suriye'deki durum bağlamında karşılıklı çıkarlara yönelik konular tartışıldı." ifadesi kullanıldı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ABD Savunma Bakanı Mark Esper Mark Esper Suriye

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