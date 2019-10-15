ABD ile Rusya arasında kritik görüşme!

Rusya Savunma Bakanl\u0131\u011f\u0131ndan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, \u015eoygu'nun, Esper ile telefon g\u00f6r\u00fc\u015fmesi ger\u00e7ekle\u015ftirdi\u011fi bildirildi.\nA\u00e7\u0131klamada, "G\u00f6r\u00fc\u015fmede, Suriye'deki durum ba\u011flam\u0131nda kar\u015f\u0131l\u0131kl\u0131 \u00e7\u0131karlara y\u00f6nelik konular tart\u0131\u015f\u0131ld\u0131." ifadesi kullan\u0131ld\u0131. (AA)PARTNER \u015eimdi g\u00f6renler tan\u0131yam\u0131yor! Kremlin: T\u00fcrk askeri Suriye'de kalamaz\u0130ktidar ve muhalefet partileri askeri harek\u00e2t\u0131 k\u0131nad\u0131
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