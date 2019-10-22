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ABD ile Rusya arasında kriz çıkaran Mariya Butina cezaevinden çıkacak

YAŞAM HABERLERİ  | 22.10.2019 16:40 | Son Güncelleme

Üniversite eğitimi aldığı ABD’de Rus ajanı olmakla suçlanan ve suçunu itiraf eden Mariya Butina mahkemenin verdiği hapis cezasının 25 Ekim’de sona ermesiyle Rusya’ya dönecek.Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında ABD’de eğitim gördüğü sırada Amerikan istihbaratı tarafından ajanlık suçlamasıyla gözaltına alınan ve Rusya - ABD ilişkilerinde uzun bir süre gerilime yol açan Mariya Butina’nın hapis cezası sona eriyor.

ABD ile Rusya arasında kriz çıkaran Mariya Butina cezaevinden çıkacak

Üniversite eğitimi aldığı ABD’de Rus ajanı olmakla suçlanan ve suçunu itiraf eden Mariya Butina mahkemenin verdiği hapis cezasının 25 Ekim’de sona ermesiyle Rusya’ya dönecek.
Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında ABD’de eğitim gördüğü sırada Amerikan istihbaratı tarafından ajanlık suçlamasıyla gözaltına alınan ve Rusya - ABD ilişkilerinde uzun bir süre gerilime yol açan Mariya Butina’nın hapis cezası sona eriyor. Son duruşmasında mahkeme heyeti ile işbirliğine giderek 18 ay hapis cezası alan Butina, eğer suçunu kabul etmeseydi ömür boyu hapis cezası ile karşı karşıya kalacaktı.
Konuya dair açıklama yapan Rusya Duma Parlamentosu Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Leonid Slutsky, “Amerikan hapishanesinde tutulan Butina ile son kez görüntülü görüşme fırsatı bulduk. 18 ay hapis cezası alan Butina’nın süresi 25 Ekim’de sona eriyor. Butina hapisten çıktıktan sonra 3 gün içinde Rusya’da olacak. Butina’nın birçok planı var ama önce ailesine gidecek ve onlarla vakit geçirecek. Biz de onu bekliyoruz ve her zaman arkasında olmaya devam edeceğiz” dedi.

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