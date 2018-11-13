HABER

"ABD ile ticaret savaşında kazanan taraf yok"

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2018 23:34 | Son Güncelleme

Çin Başbakanı Li Kıçiang: - "(ABD ile) Ticaret savaşında kazanan taraf yok. Küresel ticaret zincirinde diğer ülkeleri etkileyebilecek aksaklıklar görmek istemiyoruz. Birbirimizin temel çıkarlarına ve endişelerine saygı duyduğumuz sürece sorunu çözmenin bir yolu olacaktır" - "Güney Çin Denizi'ndeki tartışmalı bölgelerdeki sorunların çözülmesi için yürütülen sürecin 3 yıl içinde sonuçlanmasını ümit ediyoruz. Böylece bölgede kalıcı barış ve istikrar sağlanacaktır"

Çin Başbakanı Li Kıçiang, ABD ile yaşanan ticaret savaşının kazananı olmadığını söyledi.

Li, Singapur'da düzenlenen 33. Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Zirvesi'nde katıldığı oturum sonunda ABD ile yaşanan ticaret savaşı, Güney Çin Denizi ve ASEAN bölgesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Li, ABD ile yaşanan ticaret savaşına ilişkin, "Ticaret savaşında kazanan taraf yok. Küresel ticaret zincirinde diğer ülkeleri etkileyebilecek aksaklıklar görmek istemiyoruz. Birbirimizin temel çıkarlarına ve endişelerine saygı duyduğumuz sürece sorunu çözmenin bir yolu olacaktır." ifadesini kullandı.

Güney Çin Denizi konusunun çözümü için ortak hareket edilmesi gerektiğini belirten Li, "Güney Çin Denizi'ndeki tartışmalı bölgelerdeki sorunların çözülmesi için yürütülen sürecin 3 yıl içinde sonuçlanmasını ümit ediyoruz. Böylece bölgede kalıcı barış ve istikrar sağlanacaktır." dedi.

Li, bölgedeki ticari ilişkilerin daha da geliştirilmesi için iş birliği yapılması gerektiğine dikkati çekerek, böylece ASEAN bölgesinin ne kadar güçlü olduğunun dünyaya gösterilebileceğini vurguladı.

Çin'in ASEAN bölgesindeki pazarı daha da enerjik hale getirebilmek için çalıştığını belirten Li, "Çin'in ASEAN pazarını hareketlendirme potansiyeli var. Bunun için, kapılar sonuna kadar açılacak ve reformlar daha geniş olarak devam edecek." diye konuştu.

Yarın oturumların başlayacağı zirveye 16 ülkenin lideri katılacak. 10 ASEAN üyesi ülke dışında Çin, Hindistan, Japonya, Güney Kore, Rusya ve Avustralya liderleri de oturumda yerlerini alacak.

Zirvede, Güney Çin Denizi, bölgesel ekonomik ortaklık, Arakanlı Müslümanlar konusu ile jeopolitik ve ekonomik değişim döneminde izlenecek yollar görüşülecek.

ASEAN'ın kurucu üyeleri Endonezya, Malezya, Tayland, Filipinler ve Singapur'un yanı sıra Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar ve Kamboçya olmak üzere toplam 10 üyesi bulunuyor.

PARTNERÖlçüsünü aldık! Ünlülerin boylarına inanamayacaksınızÖlçüsünü aldık! Ünlülerin boylarına inanamayacaksınız
İsrail'in Gazze saldırıları Ramallah'ta protesto edildiİsrail'in Gazze saldırıları Ramallah'ta protesto edildi
İlber Ortaylı: Türkiye ve Rusya arasında barış yoksa hayat dururİlber Ortaylı: Türkiye ve Rusya arasında barış yoksa hayat durur
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
33. Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Zirvesi ABD Çin Başbakanı Li Kıçiang Güney Çin Denizi Singapur

En Çok Okunan Haberler

Fuat Oktay duyurdu: Türkiye Libya Konferansı'ndan çekildi

Fuat Oktay duyurdu: Türkiye Libya Konferansı'ndan çekildi

Popstar Bayhan'ın yeni imajı şaşırttı! 'Aynı Okan Kurt'

Popstar Bayhan'ın yeni imajı şaşırttı! 'Aynı Okan Kurt'

Ünlü YouTuber Emre Özkan ve kız arkadaşı yangında hayatını kaybetti

Ünlü YouTuber Emre Özkan ve kız arkadaşı yangında hayatını kaybetti

Polis-astsubay düellosuna 'müebbet hapis' istendi

Polis-astsubay düellosuna 'müebbet hapis' istendi

Adana Demirspor Yılmaz Vural ile anlaşma sağladı

Adana Demirspor Yılmaz Vural ile anlaşma sağladı

'Burçin bana ilaç içirip tecavüz etti' dedi sonrası korkunç!

'Burçin bana ilaç içirip tecavüz etti' dedi sonrası korkunç!

İlginizi Çekebilir

Ünlü YouTuber Emre Özkan ve kız arkadaşı yangında hayatını kaybetti

Ünlü YouTuber Emre Özkan ve kız arkadaşı yangında hayatını kaybetti

Polis-astsubay düellosuna 'müebbet hapis' istendi

Polis-astsubay düellosuna 'müebbet hapis' istendi

7 askerimiz şehit olmuştu! Hulusi Akar, Hakkari'deki patlamanın nedenini açıkladı

7 askerimiz şehit olmuştu! Hulusi Akar, Hakkari'deki patlamanın nedenini açıkladı

Atatürk'e hakaret eden üniversite öğrencisinin tutukluluğuna itiraz ettiler!

Atatürk'e hakaret eden üniversite öğrencisinin tutukluluğuna itiraz ettiler!

Sosyal medyayı sallayan video! 'Atatürk ben ölmenizi emrediyorum demeseydi...'

Sosyal medyayı sallayan video! 'Atatürk ben ölmenizi emrediyorum demeseydi...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İlber Ortaylı: Türkiye ve Rusya arasında barış yoksa hayat durur

İlber Ortaylı: Türkiye ve Rusya arasında barış yoksa hayat durur

Osmaniye’de belediye başkanına silahlı saldırı

Osmaniye’de belediye başkanına silahlı saldırı

Maskeli iki grup arasında silahlı çatışma: 2 yaralı

Maskeli iki grup arasında silahlı çatışma: 2 yaralı

Tepki çeken 5. madde geri çekildi iddiası!

Tepki çeken 5. madde geri çekildi iddiası!

Foça'da patlama sesi ve yangın korkuttu

Foça'da patlama sesi ve yangın korkuttu

Başkan Şengöl: Eğirdir Gölü kurursa beni ayaklarımdan taş bağlayarak boğun

Başkan Şengöl: Eğirdir Gölü kurursa beni ayaklarımdan taş bağlayarak boğun

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.