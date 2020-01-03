ABD İranlı General Kasım Süleymani'yi neden öldürdü? İşte ABD-İran geriliminin detayları

Kasım Süleymani'nin öldürüldüğü haberi gündeme bomba gibi düştü. Ajansların tüm dünyada son dakika olarak geçtiği habere göre Saldırıda İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ile birlikte iki Haşdi Şabi yöneticisi de hayatını kaybetti. Pentagon yaptığı açıklamada talimatı ABD Başkanı Trump'ın verdiğini duyururken, İran'dan peş peşe 'intikam' açıklamaları geldi. Tüm dünya ADB-İran arasındaki gerilime kilitlenirken, herkes 'ABD İranlı Genaral Kasım Süleymani'yi neden öldürdü?' sorusuna yanıt arıyor. İşte iki ülke gerilimi tırmandıran süreç... ABD, 29 ARALIK'TA GERİLİMİN FİTİLİNİ ATEŞLEDİ ABD-İran arsındaki tansiyonu yükselten süreç ABD'nin Irak'ta İran destekli Haşdi Şabi'ye bağlı Hizbullah Tugayları'na yönelik hava saldırıları düzenlemesiyle başladı. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 29 Aralık'ta ABD ordusunun Hizbullah Tugayları ile bağlantılı Irak’ta üç, Suriye’de iki yere saldırı düzenlediğini duyurdu. Haşdi Şabi'den yapılan yazılı açıklamada, hava saldırısında 4 milisin öldüğü, 30 milisin yaralandığı kaydedildi.

ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ DUVARI ATEŞE VERİLDİ, ABD ELÇİSİ BİNADAN TAHLİYE EDİLDİ İran saldırılara çok sert tepki gösterirken, 31 Aralık'ta ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği dışında toplanan binlerce kişi, Amerikan güçlerinin Irak'ta İran destekli Haşdi Şabi'ye bağlı Hizbullah Tugayları'na yönelik hava saldırılarını protesto etti. Göstericiler elçiliğin dış duvarını yaktı, Amerikan güçleri protestocuları uzaklaştırmak için göz yaşartıcı gaz kullandı. Irak Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, büyükelçilik binasının tahliye edildiğini, içeride yalnızca güvenlikten sorumlu personelin kaldığını duyurdu. ABD, İRAN'I SORUMLU TUTTU ABD Başkanı Donald Trump, saldırıyla ilgili olarak İran'ı suçladı. Saldırılarla ilgili bir tweet atarak İran'ın yaşanan kayıplar karşısında "çok büyük bedel ödeyeceğini" ve bunun "bir uyarı değil tehdit olduğunu" belirten Trump, Salı akşamı gazetecilerin sorularını yanıtladı. ABD Başkanı, İran'la yaşanan gerilimin savaşa dönüşme ihtimali olp olmadığıyla ilgili soruya "İran'la savaş istemediği ve böyle bir şeyi öngörmediği" yanıtını verdi.