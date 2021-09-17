HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD Kabil'de düzenlediği İHA saldırısında 10 sivilin öldüğünü kabul etti

ABD Kabil'de düzenlediği İHA saldırısında 10 sivilin öldüğünü kabul etti

17.09.2021 22:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BBC'nin yayın ortağı CBS'e konuşan ABD'li savunma yetkilisinin açıklamasına göre, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın yürüttüğü soruşturmada 29 Ağustos'ta düzenlenen İHA saldırısında, bir yardım görevlisi ile ailesinden 7'si çocuk 9 kişinin öldüğü belirlendi.

ABD Kabil'de düzenlediği İHA saldırısında 10 sivilin öldüğünü kabul etti

BBC'nin yayın ortağı CBS'e konuşan bir yetkili, ABD'nin Afganistan'ın başkenti Kabil'de İnsansız Hava Aracı (İHA) ile düzenlediği saldırıda 10 sivilin öldüğünü kabul ettiğini söyledi.

CBS'e konuşan ABD'li savunma yetkilisi, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı tarafından yapılan soruşturmada 29 Ağustos'ta düzenlenen İHA saldırısında bir yardım görevlisi ile ailesinden 7'si çocuk 9 kişinin yaşamını yitirdiğinin belirlendiğini ifade etti.

Çocuklardan en küçüğü 2 yaşındaydı.

ABD'nin Kabil Havalimanı'nın kuzeyindeki bir mahalleye insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda aynı aileden pek çok kişi ölmüş, olayla ilgili birçok soru cevapsız kalmıştı.

ABD ordusu, IŞİD'in Afganistan koluyla bağlantılı olduğundan şüphe edilen bir araca saldırı düzenlediklerini ve saldırının ardından yakındaki insanların zarar görmüş olabileceğini söylemişti.

Ailenin saldırıdan sağ kurtulan yakınları BBC'ye, ailenin evinin önüne park edilmiş haldeki araç havaya uçtuğunda aralarında çocukların da olduğu 10 kişinin yaşamını yitirdiğini söylemişti.

Ayrıntılar birazdan...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Terör örgütü DEAŞ ortaya çıkardı! İlk ve en eski ize rastlandıTerör örgütü DEAŞ ortaya çıkardı! İlk ve en eski ize rastlandı
Celal Şengör'den skandal sözler: Eteğini kaldırıp tokat attım!Celal Şengör'den skandal sözler: Eteğini kaldırıp tokat attım!
İngiltere, Türkiye'yi kırmızı listeden çıkardıİngiltere, Türkiye'yi kırmızı listeden çıkardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tüyler ürperten görüntü! Mezar taşları arasından saçlar çıktı

Tüyler ürperten görüntü! Mezar taşları arasından saçlar çıktı

Pfizer aşısında tespit edildi! Sayı artıyor

Pfizer aşısında tespit edildi! Sayı artıyor

Mutfakta karşılaştı, dehşeti yaşadı!

Mutfakta karşılaştı, dehşeti yaşadı!

Araç satışlarıyla ilgili önemli açıklama

Araç satışlarıyla ilgili önemli açıklama

Camdaki Kız'da şok sahne! Kızı ve damadını gözetlerken yakalandı

Camdaki Kız'da şok sahne! Kızı ve damadını gözetlerken yakalandı

İngiltere, Türkiye'yi listeden çıkarıyor

İngiltere, Türkiye'yi listeden çıkarıyor

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Diyarbakır'da gergin dakikalar! Sokaklar savaş alanına döndü

Diyarbakır'da gergin dakikalar! Sokaklar savaş alanına döndü

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kovasını alan sahile koştu! Kıyıya vurdular

Kovasını alan sahile koştu! Kıyıya vurdular

İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan itirafı: Yapılacak bir şey yok

İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan itirafı: Yapılacak bir şey yok

Dehşete düşüren sözler! "Eşimi gömdüm, çocuklarımı gömmek istemiyorum"

Dehşete düşüren sözler! "Eşimi gömdüm, çocuklarımı gömmek istemiyorum"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.