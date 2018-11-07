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ABD Kongresi ara seçimleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2018 07:18 | Son Güncelleme

ABD Kongresi ara seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre Cumhuriyetçi Parti, Senatodaki çoğunluğunu korudu - Kuzey Dakota'da seçimi kazanan Cumhuriyetçi aday Kevin Cramer, Demokrat Partiye Senatodaki ikinci koltuğunu kaybettirdi - Tennesse eyaletinde emekliye ayrılan Cumhuriyetçi Senatör Bob Corker'ın yerine aynı partiden seçilen Marsha Blackburn eyalet tarihindeki ilk kadın senatör oldu

ABD'de Kongreyi yeniden şekillendirecek ara seçimlerde, resmi olmayan sonuçlara göre Cumhuriyetçi Parti, Senato'daki çoğunluğunu korudu.

ABD'de seçmenler, Senatodaki 35 sandalye ile Temsilciler Meclisindeki 435 sandalyenin tamamı için sandık başına gitti.

Amerikan medyasının derlediği resmi olmayan ilk sonuçlara göre Cumhuriyetçi Parti, 100 sandalyeli Senatoda 50 sandalyeye ulaştı. ABD'deki sistem gereği Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Senato Başkanı sayılması nedeniyle Cumhuriyetçiler çoğunluğu garantilemiş oldu.

Kuzey Dakota'da seçimi kazanan Cumhuriyetçi aday Kevin Cramer, Demokrat Partiye Senatodaki ikinci koltuğunu kaybettirdi.

Indiana'dan seçimi kazanan Cumhuriyetçi aday Mike Braun, Demokrat Partiye Senatodaki ilk koltuğunu kaybettiren isim olmuştu.

Cumhuriyetçi ve Demokrat adaylar arasında kıyasıya bir mücadeleye sahne olan Teksas eyaletinde de Senatör Ted Cruz koltuğunu korumayı başardı.

- Tennesse'nin ilk kadın senatörü

Tennesse eyaletinde emekliye ayrılan Cumhuriyetçi Senatör Bob Corker'ın yerine aynı partiden Marsha Blackburn seçildi. Blackburn eyalet tarihindeki ilk kadın senatör oldu.

Cumhuriyetçi Partinin 2012 seçimlerindeki başkan adayı Mitt Romney de Utah eyaletinde emekliye ayrılan Orrin Hatch'ın yerine geçerek partisinin Senatodaki konumunu muhafaza etti.

Nebraska eyaletinde ise Cumhuriyetçi Senatör Deb Fischer yarışı kazanarak koltuğunu korudu.
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- Demokratlar 6 eyalette daha zaferle çıktı

Öte yandan, 4 eyalette daha Demokrat isimler Senatoya yeniden seçildi. Tennesse ve Utah eyaletlerinde de Senatoya giren iki yeni isim ve bir senatör partinin yerini korumuş oldu.

Wisconsin'den Tammy Baldwin, West Virginia'dan Joe Manchin, Minnesota'dan Amy Klobuchar, New Mexico'dan da Martin Heinrich Demokrat Partinin Senatodaki koltuklarına yeniden seçilen isimler olarak dikkati çekti.

Hawai'de Demokrat Senatör Mazie Hirono yerini korurken, Minnesota eyaletindeki özel seçimlerde Demokrat Senatör Tina Smith sandıktan galip çıktı.

İlk açıklanan ve resmi olmayan sonuçlarda Bağımsız Vermont Senatörü Bernie Sanders ve Virginia Senatörü Demokrat Tim Kaine'nin ardından 9 eyalette Demokrat, 2 eyalette de Cumhuriyetçi isimler Senatodaki koltuklarını korumuştu.

Seçimlerden önce Senatoda Cumhuriyetçilerin 51 senatörüne karşılık Demokratların 49 sandalyesi bulunuyordu.

100 sandalyenin 35'ini yeniden belirleyecek ara seçimlere girerken Cumhuriyetçilerde 9, Demokratlarda ise 26 sandalye yeni sahiplerini sonuçların ilan edilmesiyle bulacak.

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Anahtar Kelimeler:
ABD ara seçim cumhuriyetçiler Demokrat Parti

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