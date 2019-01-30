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ABD Kongresi yeni yasama yılına başladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.01.2019 19:50 | Son Güncelleme

ABD Kongresi düzenlenen yemin töreninin ardından 116’ıncı yasama yılına başladı.ABD Kongresi gerçekleştirilen yemin töreninin ardından 116’ıncı yasama yılına başladı.

ABD Kongresi düzenlenen yemin töreninin ardından 116’ıncı yasama yılına başladı.
ABD Kongresi gerçekleştirilen yemin töreninin ardından 116’ıncı yasama yılına başladı. Kasım ayında gerçekleşen seçimler sonrası Senato’da Cumhuriyetçilerin, Temsilciler Meclisi’nde ise Demokratların çoğunlukta olması yeni yasama yılının ABD için zor geçeceğinin sinyallerini verdi. Çoğunluğunu Demokratların oluşturduğu Temsilciler Meclisinin yeni sözcüsü Nancy Pelosi olurken, bu yasama yılının aynı zamanda kadın senatör ve temsilciler konusunda birçok ilke de ev sahipliği yaptığı kaydedildi.
Kongrenin ilk olarak 2018 sonunda ABD Başkanı Donald Trump’ın Meksika sınırına inşa etmek istediği duvarın bütçede yer alıp almaması konusunda karara varılamaması sonunda Federal Hükümetin bir kısmının kapanmasına sebep olan sorunu çözmesi gerekiyor. Demokratlar böyle bir proje için kesinlikle bütçe vermeyeceklerini söylerken, Trump’ın ise duvar ödeneğinin yer almadığı bir bütçeyi imzalamayacağını aktardığı biliniyor.

Demokratlar Trump’ı zorlayacak yasaya hazırlanıyor
Son 8 yılda ilk defa çoğunluğu ele geçiren Demokratların bir diğer hedefi ise Trump’ın seçim kampanyası sırasında çok konuşulan ancak Trump’ın açıklamayı reddettiği vergi iadeleri konusunu açığa çıkarmak. Demokratlar başkan adayı olacak kişinin son on yıla ait vergi dokümanlarını açıklamasını zorunlu kılacak bir tasarı üzerinde çalışıyor.

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