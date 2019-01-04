HABER

ABD Kongresi'nde dedesinden kalma Kur'an-ı Kerim üzerine yemin etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2019 06:27 | Son Güncelleme

Minnesota eyaletinden Temsilciler Meclisine seçilen Somali asıllı İlhan Omar, 1995 yılında mülteci olarak ABD'ye geldiğinde yanında taşıdığı dedesinden kalma Kur'an-ı Kerim üzerine yemin etti - İlhan Omar: - "Bir çocuk olarak, parti kurultaylarında dedemin tercümanlığını yaptım ve bendeki siyaset merakını uyandıran ilk kişi oydu. Keşke bu tarihi anı görmek için burada olsaydı ama yemin töreni için onun Kur'anı'na el bastığım için ruhu buradaydı"

WASHINGTON (AA) - Ara seçimlerde Minnesota eyaletinden Temsilciler Meclisine seçilen Somali asıllı İlhan Omar, 1995 yılında mülteci olarak ABD'ye geldiğinde yanında taşıdığı dedesinden kalma Kur'an-ı Kerim üzerine yemin etti.

Omar, Twitter hesabından yemin törenine ilişkin bir fotoğraf paylaşarak, "Bir çocuk olarak, parti kurultaylarında dedemin tercümanlığını yaptım ve bendeki siyaset merakını uyandıran ilk kişi oydu. Keşke bu tarihi anı görmek için burada olsaydı ama yemin töreni için onun Kur'anı'na el bastığım için ruhu buradaydı." ifadelerini kullandı. 1995 yılında ABD'ye ailesi ile mülteci olarak gelen Omar, dün Kongre'deki yemin törenine saatler kala geçmişiyle ilgili dikkat çekici paylaşımlarda bulunmuştu.

ABD siyasi tarihinde Kongre'ye giren ilk başörtülü Müslüman siyasetçi ünvanını alan Omar, Twitter hesabından, babası ile Washington DC havaalanından fotoğraf paylaşarak, "23 yıl önce babam ve ben, Kenya'daki mülteci kampından Washington DC'deki bu havalanına inmiştik. Bugün ise ilk Somali-Amerikalı olarak Kongre'de yemin etmek için aynı havaalanına indik." değerlendirmesini yapmıştı.

Kenya'da 4 yıl mülteci kamplarında yaşayan Omar, ABD'ye 12 yaşında gelmiş, ara seçimlerde Minnesota eyaletinden seçimlere girerek Cumhuriyetçi rakibi Jennifer Zielinski karşısında ezici üstünlük sağlamıştı.

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
İDO ve BUDO'da bazı seferler iptalİDO ve BUDO'da bazı seferler iptal
İstanbul'da kar yerine sağanak yağmurİstanbul'da kar yerine sağanak yağmur
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD İlhan Omar Kenya Minnesota mülteci Somali

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Eşsiz güzelliklerle bezeli Malta ve keşfedilmeye değer yerleri

Eşsiz güzelliklerle bezeli Malta ve keşfedilmeye değer yerleri

Canlı yayında çok konuşulacak çağrı: Ey Erdoğan...

Canlı yayında çok konuşulacak çağrı: Ey Erdoğan...

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

İstanbul için bir uyarı daha! Alarm verildi

İstanbul için bir uyarı daha! Alarm verildi

Taksim'deki görüntüler büyük tartışma yaratmıştı! Flaş gelişme

Taksim'deki görüntüler büyük tartışma yaratmıştı! Flaş gelişme

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İDO ve BUDO'da bazı seferler iptal

İDO ve BUDO'da bazı seferler iptal

Meteoroloji uyarmıştı! 5 ilde kar yağışı başladı

Meteoroloji uyarmıştı! 5 ilde kar yağışı başladı

İzmir'de 50 yaşındaki kadın başından vurularak öldürüldü

İzmir'de 50 yaşındaki kadın başından vurularak öldürüldü

Eğitime kar engeli! 4 Ocak Cuma günü hangi illerde okullar tatil edildi?

Haberler peş peşe geldi! İşte okulların tatil edildiği iller

Diyarbakır’da EYP’li saldırı: 5 kişi gözaltına alındı

Diyarbakır’da EYP’li saldırı: 5 kişi gözaltına alındı

Antalya'da çevreye rastgele ateş eden kişi gözaltına alındı

Antalya'da hareketli gece! 'Keşke herkes beni anlayabilseydi!'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.