ABD Kuzey Kore ile görüşmelere hazır

ABD yönetiminin Kuzey Kore özel temsilcisi Stephen Biegun, ülkesinin, nükleer silahların yok edilmesi konusundaki müzakereleri ilerletmek için Kuzey Kore ile görüşmelere hazır olduğunu belirtti.

Yonhap ajansının Güney Kore Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya dayandırdığı haberine göre, ülkenin Kore Yarımadası ve güvenlik işleri özel temsilcisi Lee Do-hoon ile başkent Seul'de bir araya gelen Biegun, ABD'nin, nükleer müzakereleri "eş zamanlı ve paralel" bir şekilde ileriye taşımak için Kuzey Kore ile görüşmelere hazır olduğunu bildirdi.

Bakanlığın açıklamasında, "Biegun, ABD’nin, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasındaki 12 Haziran Singapur Ortak Deklarasyonu'nda yer alan taahhütleri eş zamanlı ve paralel bir şekilde gerçekleştirmek için Kuzey ile yapıcı görüşmeler yapmaya hazır olduğunu tekrar teyit etti." ifadesine yer verildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, hafta sonu Güney Kore'ye yapacağı ziyarete değinen Biegun, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile Trump arasındaki görüşmenin, Kore Yarımadası’ndaki barış ve refah için önemli bir fırsat olacağını da sözlerine ekledi.