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ABD Kuzey Kore ile görüşmelere hazır

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2019 15:42 | Son Güncelleme

ABD Kuzey Kore özel temsilcisi Stephen Biegun, nükleer müzakerelerde "eş zamanlı ve paralel" ilerleme sağlamak için ABD'nin Kuzey Kore ile görüşmelere hazır olduğunu iletti

ABD yönetiminin Kuzey Kore özel temsilcisi Stephen Biegun, ülkesinin, nükleer silahların yok edilmesi konusundaki müzakereleri ilerletmek için Kuzey Kore ile görüşmelere hazır olduğunu belirtti.

Yonhap ajansının Güney Kore Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya dayandırdığı haberine göre, ülkenin Kore Yarımadası ve güvenlik işleri özel temsilcisi Lee Do-hoon ile başkent Seul'de bir araya gelen Biegun, ABD'nin, nükleer müzakereleri "eş zamanlı ve paralel" bir şekilde ileriye taşımak için Kuzey Kore ile görüşmelere hazır olduğunu bildirdi.

Bakanlığın açıklamasında, "Biegun, ABD’nin, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasındaki 12 Haziran Singapur Ortak Deklarasyonu'nda yer alan taahhütleri eş zamanlı ve paralel bir şekilde gerçekleştirmek için Kuzey ile yapıcı görüşmeler yapmaya hazır olduğunu tekrar teyit etti." ifadesine yer verildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, hafta sonu Güney Kore'ye yapacağı ziyarete değinen Biegun, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile Trump arasındaki görüşmenin, Kore Yarımadası’ndaki barış ve refah için önemli bir fırsat olacağını da sözlerine ekledi.

Lee de, Trump ile Kim arasındaki kişisel mektup alışverişinden ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in geçen haftaki Pyongyang ziyaretinden bu yana, muhtemel bir diyaloğun yeniden başlatılması için olumlu sinyaller olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Kuzey Kore Lideri Kim, en son 11 Haziran'da Trump'a mektup yollamıştı. Kuzey Kore basını, 23 Haziran'da, Kim'in, Trump'tan "çok güzel içerikli" bir mektup aldığını duyurmuştu.

- Trump-Kim zirvesinden sonuç çıkmamıştı

ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ilk kez 12 Haziran 2018'de Singapur'da yapılan tarihi zirvede bir araya gelmiş, burada Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması ve kalıcı barış konusunda mutabakata varılmıştı.

İki lider 26-27 Şubat 2019'da Vietnam'ın başkenti Hanoi'de bir araya gelmiş ancak zirve beklenenden hızlı şekilde ve anlaşmasız olarak sona ermişti. Trump, Kim ile görüşmesine ilişkin, "Onlar yaptırımların tamamen kaldırılmasını istedi. Biz ise bunu yapmaya niyetli değildik. Bu nedenle anlaşamadık." demişti.

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Anahtar Kelimeler:
Lee Do-hoon Stephen Biegun

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