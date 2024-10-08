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ABD'li gazeteciden gündem olan iddia: 'Biden, Netanyahu'ya küfretti'

08.10.2024 18:55
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ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu yalancılıkla itham ettiği ve birçok kez de küfürlü sözler kullandığı iddia edildi. ABD'li gazeteci Bob Woodward'ın yakında çıkacak olan "Savaş" adlı kitabında Biden'ın Netanyahu'yu "kahrolası bir yalancı" olarak nitelendirdiği ve İsrail Hava Kuvvetleri'nin üst düzey bir Hizbullah komutanını öldürmesinin ardından öfkeyle Netanyahu'ya çıkıştığı yer aldı.

ABD'li gazeteciden gündem olan iddia: 'Biden, Netanyahu'ya küfretti'

CNN'de yer alan habere göre, ABD'li gazeteci Bob Woodward'ın çıkacak olan "War" isimli kitabında Biden ile Netanyahu arasında son aylardaki görüşmelere ve perde arkalarına ilişkin bilgilere yer verildi.

Kitapta, Biden ile Netanyahu arasındaki ilişkinin bu yılın bahar aylarında oldukça gerildiği ifade edildi. Nisan ayındaki bir telefon konuşmasında Biden'ın Netanyahu'ya Gazze Şeridi konusundaki stratejisini sorduğu, İsrail Başbakanı'nın ise Refah'a kara saldırısı düzenlemeleri gerektiğini söylediği aktarıldı.

"BİBİ BİR STRATEJİN YOK"

Bunun üzerine Biden'ın "Bibi (Netanyahu'nun lakabı) bir stratejin yok." ifadesini kullandığı belirtildi.

biden

İsrail'in mayıs ayında Gazze'nin Mısır sınırında yer alan ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'a kara saldırısı başlatması üzerine Biden'ın yakın çevresiyle yaptığı konuşmada Netanyahu'ya küfür ettiği kitapta yer aldı.

Kitapta ayrıca Biden'ın sinkaflı kelimelerle Netanyahu için "yalancı ve o kötü bir adam" ifadelerini kullandığı aktarıldı.

ABD merkezli Politico dergisinde de benzer haberler çıkmış ancak Beyaz Saray bunu yalanlamıştı. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Joe Biden Binyamin Netanyahu
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