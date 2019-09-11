ABD'li komutanlar Korgeneral Stephen Twitty ve Thomas Bergeson Şanlıurfa'ya geldi

Korgeneraller Stephen Twitty ile Thomas Bergeson ve beraberindeki ABD heyeti, Ankara'daki temaslarının ardından özel uçakla Şanlıurfa GAP Havaalanı'na geldi.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI



Burada TSK mensuplarınca karşılanan ABD heyeti, 10 araçlık askeri konvoyla Suriye sınırının bulunduğu Akçakale ilçesine doğru hareket etti. Konvoyun geçişi esnasında çevrede geniş güvenlik önlemi alındı.

Korgeneraller Stephen Twitty ile Thomas Bergeson'un, güvenli bölgenin tesisi için kurulan Akçakale'deki Birleşik Müşterek Harekat Merkezi'nde TSK heyetiyle inceleme ve görüşmelerde bulunacağı öğrenildi.

Kaynak: AA

