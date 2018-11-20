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ABD'li medya kuruluşundan itiraf gibi 'S-400' açıklaması

DÜNYA HABERLERİ  | 20.11.2018 16:40 | Son Güncelleme

Rus S-400 füze savunma sistemlerinin ABD'li muadillerinden kat be kat ucuz olduğu belirtildi.

ABD'li medya kuruluşundan itiraf gibi 'S-400' açıklaması

CNBC'nin ismi açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberine göre uzun menzilli füze savunma sistemi S-400'ün fiyatı 500 milyon dolar civarındayken ABD'li Patriot Pac-2'nin bataryası 1 milyar dolar, ABD'ye ait Bölge Yüksek İrtifa Hava Savunması (THAAD) sistemi ise yaklaşık 3 milyar dolar tutarında.

'S-400, ABD'NİN GURUR KAYNAĞI THAAD'I GÖLGEDE BIRAKIYOR'

Habere göre, bir kaynak, S-400'ün ideal silah olmamasına rağmen ABD'nin ana gurur kaynağı THAAD'ı bile gölgede bıraktığının altını çizerek, 13 ülkenin S-400 almak istediğini ve Rus silahları kapsamlı teknik destek olmadan tedarik edildiği için maliyetinin çok daha ucuz olduğunu vurguladı.

'ABD SİSTEMLERİNİN YANINDA BAKIM VE TEKNİK DESTEK DE ALMAK GEREKİYOR'

Stratejik ve Uluslararası Araştırmalar Merkezi uzmanı Andrew Hunter, "Yabancı partnerler, ABD'ye ait bir sistem satın aldığında, bakım ve teknik destek de satın almak zorunda ve bu da fiyatta büyük bir fark yaratıyor" değerlendirmesinde bulundu.

'S-400'LERİN İHRACATI ÇOK DAHA KOLAY'

CNBC'ye konuşan kaynaklardan biri, bazı ülkelerin de silah ihracat izni alma sistemindeki karmaşıklık nedeniyle ABD'yle işbirliği yapmak istemediğini belirterek

"Bu ülkelerin çoğu, ABD'nin tüm mevzuat engelleri ortadan kalkana kadar beklemek istemiyor. S-400 ihracatında kısıtlamalar daha az ve Kremlin, tüm mevzuat engellerini ortadan kaldırarak S-400 satışını kolaylaştırma niyetinde" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD medya CNBC S-400 Rusya patriot hava savunma sistemi

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