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Cinsel istismar iddiaları o kanal yöneticisini istifa ettirdi

10.09.2018 11:22 | Son Güncelleme

ABD'de yayın yapan medya devi CBS televizyonunun 68 yaşındaki CEO'su Les Moonves, cinsel istismar iddiaları sonrası derhal geçerli olmak üzere istifa etti.

Cinsel istismar iddiaları o kanal yöneticisini istifa ettirdi

New Yorker gazetesinin Temmuz ayında yer verdiği bir dizi iddia sonrası Moonves hakkında soruşturma açılmıştı.

Pazar günü gazete, altı kadının daha Moonves'u cinsel istismarla suçladığı yeni bir makale yayımladı.

Amerikan medyasının en güçlü isimlerinden Moonves ise, "dehşet verici" diye nitelediği iddiaları reddetti.

Tacize karşı "Me Too" hareketine para yardımı

Öte yandan CBS, hem Moonves hem de kurumun, "Me Too" hareketini destekleyen gruplara 20 milyon dolar yardım yapacağını duyurdu.

Me Too, Hollywood'da yapımcı Harvey Weinstein'a yönelik suçlamalarla başlayan ve cinsel taciz ve tecavüze karşı büyük bir başkaldırıya dönüşen hareketin adı.

100 milyon dolarlık kıdem tazminatı
İngiltere'de yayınlanan Financial Times gazetesi, Moonves'un yüklü miktardaki kıdem tazminatına hak kazanabilmek için istifasını verdiğini öne sürdü.

ABD medyasına göre, medya patronunun kıdem tazminatı 100 milyon dolara yakın.

CBS ise, hakkındaki bağımsız soruşturma sonuçlanana kadar Moonves'un kıdem tazminatından yararlanamayacağını açıkladı.

Moonves'un yerine Joseph Ianniello'nun geçeceği belirtildi.

İDDİALAR NASIL BAŞLADI?

İlk olarak iki ay önce altı kadının suçlamaları New Yorker'ın sayfalarına yansıdı.

Bu kadınlar, 1980'li yıllardan 2000'li yılların başlarına kadar uzanan dönemde Moonves'un tacizine uğradıklarını öne sürdü .

Makalenin yazarı Ronan Farrow, Pazar günü TV yöneticisi Phyllis Golden-Gottlieb ve Yazar Jessica Pallingston gibi isimlerin de aralarında olduğu altı farklı kadının daha iddialarına yer veren yeni bir makale yayımladı.

Bu kadınlardan bazıları Moonves'un kendisini oral seks yapmaya zorladığını, bazıları ise medya devinin kendi rızaları olmadan önlerinde soyunduğunu iddia etti.

Moonves'a tepki gösterdikleri için kariyerinin zora girdiğini söyleyenler de vardı.

Pazar günü yaptığı açıklamada Moonves ise, "Hakkımdaki on yıllar öncesine dayanan gerçek dışı iddialar gerçekten kim olduğumla tutarlı değil" ifadelerini kullandı.

MOONVES NE DEDİ?

Les Moonves, New Yorker'ın makalesindeki istismar iddialarının doğru olmadığını söyledi.

Moonves ayrıca, "Doğru olan şu: Yaklaşık 25 yıl kadar önce, CBS'e daha gelmemişken bu kadınlardan üçüyle karşılıklı rıza ile birlikte oldum" diye konuştu.

"Gücümü kadınların kariyerinde ilerlemesine engel olmak için kullandığım doğru değil" diyen Moonves, 40 yıllık meslek hayatında "bu kadar rahatsız edici iddialarla" karşılaşmadığını kaydetti.

Moonves'un daha önceki iddialara yanıtı şöyle olmuştu:

"Bazı kadınları geçmişte rahatsız etmiş olabilirim. Bunlar hataydı ve büyük pişmanlık duyuyorum... 'Hayır', 'hayır' demektir."

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ABD CBS Les Moonves ceo New yorker #MeToo

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
yanlış yerde yanlış iş yapmış. ülkemizde erkek çocuğuna tecavüz eden öğretmene ceza olarak okul müdürlüğü veriliyor bu amca burada bunu yapsaydı rüyasında göremeyeceği bir makama tayin edilirdi.
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