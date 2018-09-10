Cinsel istismar iddiaları o kanal yöneticisini istifa ettirdi

CBS ise, hakkındaki bağımsız soruşturma sonuçlanana kadar Moonves'un kıdem tazminatından yararlanamayacağını açıkladı.

ABD medyasına göre, medya patronunun kıdem tazminatı 100 milyon dolara yakın.

100 milyon dolarlık kıdem tazminatı İngiltere'de yayınlanan Financial Times gazetesi, Moonves'un yüklü miktardaki kıdem tazminatına hak kazanabilmek için istifasını verdiğini öne sürdü.

Me Too, Hollywood'da yapımcı Harvey Weinstein'a yönelik suçlamalarla başlayan ve cinsel taciz ve tecavüze karşı büyük bir başkaldırıya dönüşen hareketin adı.

Öte yandan CBS, hem Moonves hem de kurumun, "Me Too" hareketini destekleyen gruplara 20 milyon dolar yardım yapacağını duyurdu.

Amerikan medyasının en güçlü isimlerinden Moonves ise, "dehşet verici" diye nitelediği iddiaları reddetti.

Pazar günü gazete, altı kadının daha Moonves'u cinsel istismarla suçladığı yeni bir makale yayımladı.

Moonves'un yerine Joseph Ianniello'nun geçeceği belirtildi.

İDDİALAR NASIL BAŞLADI?



İlk olarak iki ay önce altı kadının suçlamaları New Yorker'ın sayfalarına yansıdı.

Bu kadınlar, 1980'li yıllardan 2000'li yılların başlarına kadar uzanan dönemde Moonves'un tacizine uğradıklarını öne sürdü .

Makalenin yazarı Ronan Farrow, Pazar günü TV yöneticisi Phyllis Golden-Gottlieb ve Yazar Jessica Pallingston gibi isimlerin de aralarında olduğu altı farklı kadının daha iddialarına yer veren yeni bir makale yayımladı.

Bu kadınlardan bazıları Moonves'un kendisini oral seks yapmaya zorladığını, bazıları ise medya devinin kendi rızaları olmadan önlerinde soyunduğunu iddia etti.

Moonves'a tepki gösterdikleri için kariyerinin zora girdiğini söyleyenler de vardı.

Pazar günü yaptığı açıklamada Moonves ise, "Hakkımdaki on yıllar öncesine dayanan gerçek dışı iddialar gerçekten kim olduğumla tutarlı değil" ifadelerini kullandı.

MOONVES NE DEDİ?

Les Moonves, New Yorker'ın makalesindeki istismar iddialarının doğru olmadığını söyledi.