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ABD-Meksika sınırında kaybolan 21 göçmen kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2019 22:18 | Son Güncelleme

ABD-Meksika sınırında kaybolan 21 göçmen kurtarıldı

MEXICO CITY (AA) - ABD-Meksika sınırında kaybolan 21 göçmen kurtarıldı.

Meksika Ulusal Göç Enstitüsünce, ülkenin kuzeyindeki Coahuila eyaletinin kuzeydoğusunda, 7 gün boyunca ABD sınırında dolaşan ve rehberleri tarafından terk edildikten sonra kaybolan 21 göçmenin kurtarıldığı açıklandı.

Göç Enstitüsünün yardım birimi Grupo Beta, göçmenlerin rehberleri tarafından terkedilmesinin ardından aldıkları yardım çağrısıyla harekete geçti.

Tamamı erkeklerden oluşan göçmen grubu, Teksas'ın güneybatısındaki Eagle Pass kentine 6 kilometre uzaklıktaki Coahuila eyaletine bağlı Piedras Negras şehri yakınlarında bulundu.

Aralarında 18 yaş altı bir çocuğun da bulunduğu göçmenlerin sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
ABD göçmenler Meksika

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