ABD merkezli askeri dergi National Interest: Trump için ABD-Türkiye ittifakını gömme vakti

Bandow, "ABD Başkanı Donald Trump'ın ittifakı gömme vaktinin geldiğini" savundu.

Yazının bazı kısımları şöyle:

ABD-Türkiye ittifakı öldü. Erdoğan Türkiye’nin cumhurbaşkanı olduğu sürece kesinlikle böyle. Evanjelist papaz Brunson'ın hapsedilmesi konusundaki mevcut kriz haberlere hakim. Ancak daha önemlisi, iki ülkenin jeopolitik çıkarlarındaki artan bir ayrışma var.

Washington diğer milletlerle uğraşırken, sıklıkla ortak değerlerin eksikliğini görmezden geldi veya ortak çıkarların eksikliğini kabul etti.



