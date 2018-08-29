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ABD merkezli askeri dergi National Interest: Trump için ABD-Türkiye ittifakını gömme vakti

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2018 13:24 | Son Güncelleme

ABD merkezli askeri dergi National Interest'de (NI) bir analiz kaleme alan Doug Bandow, ABD ile Türkiye arasında var olan ittifakın öldüğünü, Trump'ın bu ittifakı gömmesi gerektiğini yazdı. Bandow, 'Artık mümkün olduğunca dostane boşanma zamanı' dedi.

ABD merkezli askeri dergi National Interest: Trump için ABD-Türkiye ittifakını gömme vakti

Bandow, "ABD Başkanı Donald Trump'ın ittifakı gömme vaktinin geldiğini" savundu.

Yazının bazı kısımları şöyle:

ABD-Türkiye ittifakı öldü. Erdoğan Türkiye’nin cumhurbaşkanı olduğu sürece kesinlikle böyle. Evanjelist papaz Brunson'ın hapsedilmesi konusundaki mevcut kriz haberlere hakim. Ancak daha önemlisi, iki ülkenin jeopolitik çıkarlarındaki artan bir ayrışma var.

Washington diğer milletlerle uğraşırken, sıklıkla ortak değerlerin eksikliğini görmezden geldi veya ortak çıkarların eksikliğini kabul etti.

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Anahtar Kelimeler:
ABD erdoğan Trump

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