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ABD'nin California eyaletinde kuraklık nedeniyle acil durum ilan edildi

20.10.2021 20:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’de California Valisi Gavin Newsom eyalette kuraklık nedeniyle acil durum ilan etti.

ABD'nin California eyaletinde kuraklık nedeniyle acil durum ilan edildi

Newsom, yaptığı açıklamada, ülkenin batısının üç yıldır üst üste kuraklık yaşadığını belirterek California sakinlerine su tasarrufunu artırmaları çağrısı yaptı.

SU TÜKETİMİNİN EN AZ YÜZDE 15 AZALTILMASINI İSTEDİ

Californialılardan su tüketimlerini en az yüzde 15 azaltmalarını isteyen Newsom, kaldırım ya da arabaları akan suyla yıkama gibi aşırı su tüketen uygulamalarla mücadele konusunda eyaletin Su Kaynakları Denetim Kuruluna yetki verdi.

Eyalet yetkilileri, kuraklığın sona ermesi için yağışların mevsim ortalamasının yüzde 140 üzerine çıkması gerektiğini bildirdi. (AA)

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