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ABD'nin Hawaii adalarında orman yangını: 6 ölü!

10.08.2023 01:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’nin adalardan oluşan Hawaii eyaletine bağlı Maui Adası’nda çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin Hawaii adalarında orman yangını: 6 ölü!

ABD’nin adalardan oluşan Hawaii eyaletine bağlı Maui Adası’ndaki yangın devam ediyor. Maui Belediye Başkanı Richard Bissen yaptığı açıklamada, yangında şu ana kadar 6 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.

Yetkililer, arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ve can kaybının artabileceğini açıkladı.

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Adada çıkan üç yangın nedeniyle 13 yerleşim bölgesinin tahliye edildiğini ifade eden yetkililer, 16 yolun ulaşıma kapatıldığını ve vatandaşlar için 5 sığınağın açıldığını belirtti.

Yangında kaç ev veya iş yerinin hasar gördüğü henüz bilinmezken, binlerce kişinin elektriksiz kaldığı aktarıldı. (İHA)

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