ABD'nin Maryland eyaletinde gaz tankeri patladı: 1 kişi öldü

ABD'nin Maryland Eyalet Polisi tarafından yapılan açıklamada, eyaletin Frederick bölgesindeki bir gaz tankerinin otoyolda devrilerek patladığı bildirildi. Açıklamada, kaza sonucu tanker sürücüsünün hayatını kaybettiği bildirildi.

Patlamanın ardından çıkan yangın nedeniyle civardaki evler ve çok sayıda aracın hasar aldığı belirtilen açıklamada, başka ölen ya da yaralanan olmadığı vurgulandı.

Hadisenin yaşandığı yol trafiğe kapatılırken kazanın nedenine ilişkin araştırmanın devam ettiği ifade edildi.

Frederick Belediye Başkanı Michael O'Connor, Facebook'tan yaptığı açıklamada, tüm kaynakları bölgeye yönlendirdiklerini belirterek bölge sakinlerinden olay yerinden uzak durmalarını istedi. (AA)

