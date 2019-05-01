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ABD'nin Müslüman Kardeşler'i terör örgütleri listesine alma hazırlığına ilişkin açıklama

DÜNYA HABERLERİ  | 01.05.2019 07:22 | Son Güncelleme

Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan), ABD yönetiminin kendilerini "Yabancı terör örgütleri" listesine alma sürecinin sürdüğüne ilişkin açıklamasına cevap verdi.

ABD'nin Müslüman Kardeşler'i terör örgütleri listesine alma hazırlığına ilişkin açıklama

İhvan'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, "Önce Allah'ın yardımı, sonra çevremizdeki halklarla iş birliği içinde, sahip olduğumuz barışçıl orta yol düşüncemizde çalışmaya devam edeceğiz." ifadeleri yer aldı.

İlgili konunun (ABD yönetiminin İhvan'ı 'yabancı terör örgütleri' listesine alma sürecinin sürdüğü açıklaması) incelendiği belirtilen açıklamada, "Sözcünün bahsetmiş olduğu konunun hedefi ne olursa olsun, ABD'nin karar alma mekanizmasına katılanlarının bazılarının, alınan bu karara karşı tepkilerin ne olacağını çok iyi bildiklerinden eminiz." denildi.

"NE ARZU EDERİZ, NE DE BUNDAN KORKARIZ"

ABD'de daha önce bazı senatörler bu yönde yasa tasarısı hazırlamış ancak onaylanma aşamasına gelmemişti. İhvan'ın Rehberlik Konseyi Başkan Yardımcısı İbrahim Munir, AA muhabirine Şubat 2016'da açıklama yaparak, "Böyle bir durumu ne arzu ederiz, ne de bundan korkarız." cevabını vermişti.

Munir, kurumların olduğu bir ülkede, ABD Başkanı Donald Trump'un kendi başına böyle bir karar almasının kolay olmadığını söylemişti.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, dün yaptığı açıklamada, "Başkan, ulusal güvenlik ekibi ve kendi endişelerini paylaşan bölge liderleriyle gerekli istişareleri yaptı. Bu (Müslüman Kardeşleri) listeye alma işlemi, yönetim içindeki kendi sürecinde devam ediyor." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA


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ihvan Müslüman Kardeşler

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