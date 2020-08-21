HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey, Türkiye ve İsviçre'yi ziyaret edecek

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey, Türkiye ve İsviçre'yi ziyaret edecek

DÜNYA HABERLERİ  | 21.08.2020 19:48 | Son Güncelleme

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve IŞİD ile Mücadele Koalisyonu Temsilcisi James Jeffrey, 22-28 Ağustos'ta Türkiye ve İsviçre'yi ziyaret ederek Suriye ve bölgedeki son gelişmeleri ele alacak.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey, Türkiye ve İsviçre'yi ziyaret edecek

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Jeffrey'nin Türkiye ve İsviçre ziyaretlerine Bakanlık Müsteşar Yardımcısı ve Suriye Özel Elçisi Joel Rayburn'un da eşlik edeceği bildirildi.

Jeffrey ve beraberindeki heyetin Ankara'da üst düzey Türk yetkililerle yapılacak görüşmelerinde, IŞİD'le mücadele, Suriye ve bölgedeki ikili iş birliği konularının ele alınacağı belirtilen açıklamada, 2254 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararının uygulanmasına ilişkin sürecin görüşüleceği belirtildi.

Açıklamada, Jeffrey'nin, İstanbul'da buluşacağı Suriyeli muhalif gruplar ve sivil toplum üyeleriyle Suriye'deki son durumu ele alacağı belirtilerek, ABD'nin Esad rejimine yönelik ekonomik ve siyasi baskı politikasının da görüşüleceği kaydedildi.

İsviçre temaslarından ise Cenevre'de BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen ile bir araya gelecek Jeffrey'nin, Suriye Anayasa Komitesi 3. tur görüşmelerine katılan liderlerle buluşacağı belirtildi.

(AA)


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Gelmiş geçmiş en kötü güneş yanıkları Gelmiş geçmiş en kötü güneş yanıkları
Koronavirüsün cildinizde neden olabileceği 8 semptomKoronavirüsün cildinizde neden olabileceği 8 semptom
Sağlık ve ilahiyatta lisans tamamlama başvuruları başladı!Sağlık ve ilahiyatta lisans tamamlama başvuruları başladı!
En Çok Okunan Haberler
İlginizi Çekebilir
Buz Devri’nden kalma yavru köpeğin midesinden gergedan çıktı
Buz Devri’nden kalma yavru köpeğin midesinden gergedan çıktı
Gizemli bir şekilde ölen porno yıldızları...
Gizemli bir şekilde ölen porno yıldızları...
Çipras: Türkiye'ye istediğini verdik
Çipras: Türkiye'ye istediğini verdik
En yakın arkadaşının eşi tarafından aylarca izlenmiş!
En yakın arkadaşının eşi tarafından aylarca izlenmiş!
DSÖ'den okulların açılmasına ilişkin dikkat çeken rapor
DSÖ'den okulların açılmasına ilişkin dikkat çeken rapor
Diğer Haberler
DSÖ: Koronavirüs salgınını iki yıldan daha kısa bir sürede bitirmeyi umuyoruz
DSÖ: Koronavirüs salgınını iki yıldan daha kısa bir sürede bitirmeyi umuyoruz
'16 yaşındaki kız 30 erkeğin toplu tecavüzüne uğradı'
'16 yaşındaki kız 30 erkeğin toplu tecavüzüne uğradı'
Koronavirüsün cildinizde neden olabileceği 8 semptom
Koronavirüsün cildinizde neden olabileceği 8 semptom
Çin’deki dünyanın en büyük barajı sağanak nedeniyle tam kapasiteye yaklaştı
Dünyanın en büyük barajı tam kapasiteye yaklaştı
KKTC Enerji Bakanı Taçoy: Yolun açık olsun Türkiye’miz
KKTC Enerji Bakanı Taçoy: Yolun açık olsun Türkiye’miz
Çin’in başkenti Pekin’de maske takma zorunluluğu kaldırıldı
Çin’in başkenti Pekin’de maske takma zorunluluğu kaldırıldı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.