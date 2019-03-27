ABD, Özbek pamuğunu satın alma yasağını kaldırdı

ABD, 2010 yılında uygulamaya koyduğu Özbekistan'da üretilen pamuğu satın alma yasağını iptal etti.

Özbekistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ABD Çalışma Bakanlığı, Özbekistan'da üretilen pamuğu "zorla çocuk işçiliği kullanılarak üretilen ürünler"in yer aldığı listeden çıkarılmasına ilişkin nihai kararı kabul ederek, Amerikan şirketlerinin Özbek pamuğunu satın alma yasağını kaldırdı.

Kararda, Özbekistan'da pamuk toplama mevsiminde zorla çocuk işçiliğini kullanma oranının belirgin ölçüde azaldığının tespit edildiği, bu nedenle de Özbek pamuğunun bu listede yer alması için gereken şartların bulunmadığı vurgulandı.

Geçen yıl temmuz ayından bu yana müzakere edilen söz konusu kararın alınmasında, Cotton Campaign Uluslararası Koalisyonu ve Uluslararası İşçi Hakları Forumu gibi kuruluşların resmi görüşleri de dikkate alındı.

Karar, Amerikan şirketlerinin bu ürünü, çocuk veya zorla çalıştırma kullanılmadan üretildiğine ilişkin sertifika talep etmeden satın almasına ve Özbek pamuk üreticilerinin ABD piyasasına girmesine imkan verecek.