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  4. ABD polisinin şüpheli şahsı kurşuna dizdiği anların görüntüleri ortaya çıktı

ABD polisinin şüpheli şahsı kurşuna dizdiği anların görüntüleri ortaya çıktı

20.01.2021 00:02 | Son Güncelleme:
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ABD Phoenix Şehri Polis Departmanı (PPD), Arizona eyaletinde 28 Aralık’ta 5 polis memuru tarafından silah taşıdığı zannedilerek, vurularak öldürülen Jordan Crawford’un vurulma anına ait görüntüleri yayınladı.ABD’nin Arizona eyaletine bağlı Phoenix Şehri Polis Departmanı (PPD) tarafından, Arizona eyaletinde 28 Aralık’ta 5 polis memuru tarafından öldürülen Jordan Crawford’un vurulma anına ait görüntüler yayınlandı.

ABD Phoenix Şehri Polis Departmanı (PPD), Arizona eyaletinde 28 Aralık’ta 5 polis memuru tarafından silah taşıdığı zannedilerek, vurularak öldürülen Jordan Crawford’un vurulma anına ait görüntüleri yayınladı.
ABD’nin Arizona eyaletine bağlı Phoenix Şehri Polis Departmanı (PPD) tarafından, Arizona eyaletinde 28 Aralık’ta 5 polis memuru tarafından öldürülen Jordan Crawford’un vurulma anına ait görüntüler yayınlandı. Polis memurlarının silah taşıdığı zannedilen Jordan Crawford’u defalarca vurarak öldürdüğü anlar görüntülere yansıdı.
Geçtiğimiz yıl 28 Aralık’ta bir kadının, eski erkek arkadaşının evinin önünde kendisini tehdit etmesi üzerine polise ihbarda bulunmuş, olay yerine gelen PPD memurları sağ elini beline yakın bir yerde tutarak silahlı olduğunu söyleyen 30 yaşındaki Crawford ile karşılaşmıştı.
Polis kameralarına yansıyan görüntülerde, "Arkanda ne var dostum?" diyen polis memuruna Crawford, "Bu bir silah. Görmek ister misin?" diye cevap verdi. Crawford, daha sonra polisin dur ve ellerini kaldır emirlerini görmezden geldi. Bu sırada bir memurun, "Jordan, seni öldürmek istemiyoruz. Hemen dur kardeşim. Dur" diye bağırması duyuldu.
Crawford ise memurlara, "Tamam, bu gece biriniz ölecek? Kimin öleceğine sen karar ver" diye cevap vererek, 5’ten geriye saymaya başladı. Crawford, geri sayımı bitmesinin ardından elinde olduğunu söylediği silahı çıkarmış gibi yaptı. O anlarda 5 polis memuru aynı anda Crawford’a ateş etti.
Olayın ardından polis müfettişlerine tarafından yürütülen soruşturmada, olay yerinde herhangi bir silah bulunamadığı ifade edilmişti. PPD tarafından geçtiğimiz ay yapılan açıklamada, "Memurlar tehdide tepki gösterdi. Memurlar, zanlıyı görev silahlarını kullanarak öldürdü" denildi.
Crawford’ın ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Soruşturmanın devam ettiği olayda, polis memurlarının ise hiçbirinin yaralanmadığı belirtildi.

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