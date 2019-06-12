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ABD, Polonya'daki asker sayısını artırmayı planlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2019 21:28 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Polonya'daki asker sayısında 2 bin kişilik artış yapma konusunu bu ülkeyle görüştüklerini açıkladı - Trump ayrıca Polonya'nın 30'dan fazla F-35 satın almak için sipariş verdiğini belirtti - Trump, Japonya'daki G20 Zirvesi sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Polonya'daki ABD askeri sayısını 2 bin kişi artırmayı düşündüklerini, bu konuyu Polonyalı muhataplarıyla görüştüklerini açıkladı.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile Beyaz Saray'da görüşen ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te basın mensuplarına gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Polonya ile çok iyi ilişkilere sahip olduklarını vurgulayan Trump, konuk Cumhurbaşkanı Duda ile de çok iyi anlaştıklarını söyledi.

Trump, 2 bin askeri Almanya'dan veya başka bir yerden Polonya'ya kaydırma konusunu konuştuklarını ifade etti.

Sürecin henüz sonuçlanmadığını belirten Trump, "Bu, eğer anlaşırsak gerçekleşecek. Henüz hiçbir şeyi sonuçlandırmadık." dedi.

Rusya'nın Kırım'ı yasa dışı ilhakından sonra 2016'da yapılan anlaşma sonucunda ABD, Polonya'ya asker göndermişti.

Daha önce Polonya Cumhurbaşkanı Duda, ülkesinde daimi bir ABD üssü açmayı ve bu üsse "Fort Trump" adını vermeyi teklif ettiklerini açıklamıştı.

- Beyaz Saray'ın üzerinde F-35 uçuruldu

Polonya'nın 30'dan fazla F-35 savaş uçağı almak istediğini ifade eden Trump, bu satışlar onuruna Beyaz Saray'ın üzerinde 1 adet F-35 uçağının alçak uçuş yapacağını söyledi.

Trump, "Bizim için küçük bir şov hazırladılar, bunu yapıyoruz çünkü Polonya 32 veya 35 F-35 siparişi verdi." ifadelerini kullandı.

ABD’de temaslarda bulunan Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, dün yaptığı açıklamada, Polonya’nın 32 adet F-35 uçağı almaya hazır olduğunu söylemişti.

- Trump, Putin ile Japonya'da görüşecek

Öte yandan ABD Başkanı Trump, 28-29 Haziran tarihlerinde Japonya'nın Osaka kentinde yapılacak G-20 Zirvesi'nde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geleceğini ifade etti. Trump, "G-20 Zirvesinde Putin, (Çin Devlet Başkanı) Şi ve birçok liderle görüşeceğim." diye konuştu.

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ABD Donald Trump Polonya Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda

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