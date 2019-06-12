ABD, Polonya'daki asker sayısını artırmayı planlıyor

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Polonya'daki ABD askeri sayısını 2 bin kişi artırmayı düşündüklerini, bu konuyu Polonyalı muhataplarıyla görüştüklerini açıkladı.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile Beyaz Saray'da görüşen ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te basın mensuplarına gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Polonya ile çok iyi ilişkilere sahip olduklarını vurgulayan Trump, konuk Cumhurbaşkanı Duda ile de çok iyi anlaştıklarını söyledi.

Trump, 2 bin askeri Almanya'dan veya başka bir yerden Polonya'ya kaydırma konusunu konuştuklarını ifade etti.

Sürecin henüz sonuçlanmadığını belirten Trump, "Bu, eğer anlaşırsak gerçekleşecek. Henüz hiçbir şeyi sonuçlandırmadık." dedi.

Rusya'nın Kırım'ı yasa dışı ilhakından sonra 2016'da yapılan anlaşma sonucunda ABD, Polonya'ya asker göndermişti.

Daha önce Polonya Cumhurbaşkanı Duda, ülkesinde daimi bir ABD üssü açmayı ve bu üsse "Fort Trump" adını vermeyi teklif ettiklerini açıklamıştı.

- Beyaz Saray'ın üzerinde F-35 uçuruldu

Polonya'nın 30'dan fazla F-35 savaş uçağı almak istediğini ifade eden Trump, bu satışlar onuruna Beyaz Saray'ın üzerinde 1 adet F-35 uçağının alçak uçuş yapacağını söyledi.