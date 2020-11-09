ABD seçim sonuçları: CNN'e göre eşi ve damadı Trump’tan yenilgiyi kabul etmesini istedi, iki oğlu ise direniyor

Amerikan CNN Televizyonu, ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim yenilgisinin ailesini böldüğünü öne sürdü. CNN'e göre eşi Melania Trump ve damadı Jared Kushner, Trump'a yenilgiyi kabul etmesi tavsiyesinde bulundu. İki oğlu ise Trump'a "mücadeleye devam etmesi" telkininde bulunuyor.

CNN iki kaynağa dayanarak damadı ve üst düzey danışmanı Jared Kushner, Trump'tan seçim yenilgisini kabul etmesini istediğini duyurdu.

Televizyon, aileyi tanıyan bir başka kaynağa dayanarak da Melania Trump'ın "Yenilgiyi kabul etme zamanın geldi" dediğini aktardı.

Trump'ın iki yetişkin oğlu Donald Jr. ve Eric Trump ise Cumhuriyetçi Parti ve destekçilerini ve sonuçlara mahkemeler nezdinde itiraz edilmesi için Cumhuriyetçi Parti'nin ileri gelenlerini seferber etmeye çalışıyor.

'Ölüler oy kullandı' iddiası

CNN'e göre, Trump'ın ikinci dönem görev yapma hakkının "çalındığını" öne süren kampanya sorumluları bu tezlerini desteklemek için seçimlerde ölmüş kişiler adına oy kullanıldığı iddialarını gündeme getirecek ve oyların yeniden sayılmasını isteyecek.