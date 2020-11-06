ABD seçimleri: Trump ‘sahtekarlık’ olduğunu iddia etti, Biden sükunet çağrısı yaptı

Trump, "Tüm kritik yerlerde öndeydik, üstelik açık ara. Ama sonra mucizevi bir şekilde sayılar gizlice azalmaya başladı ve yasal olarak izin verilen gözlemcilere izin vermemeye başladılar" dedi.

Seçimlere ilişkin usulsüzlük iddialarının dışında Trump kampanyası, sahteciliğe ilişkin şu ana kadar hiçbir kanıt sunmadı.

Trump, Çarşamba gününün ilk saatlerinde yaptığı açıklamanın ardından ilk kez dün gece ekran karşısına çıktı.

2020 başkanlık seçimi, yakın dönemin en gergin yarışlarından birine sahne oluyor.

Seçimin kaderini belirlemesi beklenen beş kritik eyalette oy sayım işlemi devam ediyor. Biden, Nevada ve Arizona'da yarışı önde götürürken, Pennsylvania ve Georgia'da ise oylar sayıldıkça Trump ile arasındaki farkın kapandığı görülüyor.

ABD'de Salı günü yapılan başkanlık seçimlerinde yarış başa baş devam ederken, Başkan Donald Trump, herhangi bir kanıt öne sürmeden Demokratları seçimlerde 'hile yapmak'la suçladı.

Trump'ı eleştirenler, Başkan'ın destekçilerinden ısrarla postayla oy kullanmamalarını istediğine ve aradaki farkın da postayla kullanılan oyların sayımına geçilmesiyle kapandığına dikkat çekiyor.

Biden ise kampanya döneminde seçmenlerine defalarca postayla oy kullanma çağrısı yaptı. Şu anda sayım işleminin sürdüğü eyaletlerin büyük bir bölümünde postayla kullanılan oylar işleme alınıyor.

Başkan Trump, "Çok fazla sahtekarlık oldu. Ülkemizde bunu sineye çekemeyiz" diye konuştu.

Trump'ın açıklamasına hangi tepkiler geldi?

Geçmişte Başkan'la ayrı düşen Cumhuriyetçi Parti'den bazı isimler, Trump'ın son açıklamalarını da üstü kapalı bir şekilde eleştirdi.

2012 yılında Cumhuriyetçi Parti'den başkan adayı olan ancak seçimi kaybeden Utah Senatörü Mitt Romney, "Oylar sayılacaktır. Eğer usulsüzlük iddiaları varsa, bunlar araştırılır ve sonunda da iş mahkemede sonuca kavuşur. Demokrasimize, Anayasamıza ve Amerikan halkına güvenin" dedi.

Illinois'den Temsilciler Meclisi Üyesi Adam Kinzinger da, "Usulsüzlük konusunda meşru kaygılarınız varsa kanıt sunun ve konuyu mahkemeye götürün. Doğru olmadığı ortaya çıkan yanıltıcı bilgileri yaymayın bırakın… Bu iş çığırından çıkıyor" diye konuştu.