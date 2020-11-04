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ABD seçimleri: Trump ve Biden nasıl zafere ulaşabilir?

04.11.2020 13:12 | Son Güncelleme

ABD'de seçim günü, seçim haftasına dönmek üzere. BBC Kuzey Amerika Muhabiri Anthony Zurcher, "Kazanan kim olursa olsun, siyaset savaşı devam edecek" diyor.

ABD seçimleri: Trump ve Biden nasıl zafere ulaşabilir?

ABD'de seçim günü, seçim haftasına dönmek üzere.

Seçim gününe kadar ABD'de anketler Joe Biden'ın açık ara veya Donald Trump'ın az farkla kazanabileceğini söylüyordu.

Bir önceki seçimde olduğu gibi Trump'ın rakibine kıyasla daha az oy almasına rağmen Seçici Kurul'da daha fazla sandalyeye sahip olma ihtimali de var.

Geceden sabaha uzayan oy sayımıyla birlikte Biden'ın büyük farkla seçimi kazanma ihtimali gündemden düştü.

Kazanan kim olursa olsun az farkla kazanacak. Herkes bir sonraki ABD başkanını öğrenmemizin ne kadar süreceğini merak ediyor.

Donald Trump halihazırda zafer ilan etti ve rakibini seçimde "sahtekarlık" yapmaya çalışmakla suçladı. Fakat bu gerçeği yansıtmıyor. Sandıklarda, yasal bir şekilde kullanılmış ve daha sayılmamış milyonlarca oy var.

En büyük çekişme beş eyalette yaşanıyor: Arizona, Georgia, Wisconsin, Michigan ve Pennsylvania.

Çekişmeli eyaletleri kim kazanacak?

Arizona'da Biden önde gözüküyor. Bu sonuca göre Biden'ın zafere ulaşmak için "Mavi Duvar" lakaplı üç eyaletten ikisini kazanması gerekiyor.

Bunlar Michigan, Wisconsin ve Pennsylvania.

ABD'de "Mavi Duvar" olarak adlandırılan 18 eyalette 1992'den 2012'ye kadar tüm seçimleri Demokrat adaylar kazanmış, Trump 2016'da bunu değiştirerek bu üç eyalette zafere ulaşmıştı.

Biden bu eyaletlerde şu ana kadarki oy sayımında geride fakat henüz sayılmamış oylarda oranının daha yüksek olduğu biliniyor. Belki bu fark onu öne geçirmeye yetebilir.

Pennsylvania'da mektupla kullanılan 1,4 milyondan fazla oy henüz sayılmadı. Bunların sayılması günler sürebilir.

Michigan'daki Detroit ve Wisconsin'deki Milwaukee gibi büyük şehirlerin oy sayımları da henüz tamamlanmadı ve bu şehirlerde demokratların önemli farkla önde çıktığını biliyoruz.

Georgia'da ise ne olacağını kimse kestiremiyor.

Trump'ın rahat bir şekilde kazanacağı düşünülen bu eyalette büyük bir çekişme yaşandığı ortaya çıktı.

Joe Biden'ın eyaletteki en büyük kent olan Atlanta'da ise oyların sayıldığı merkezde bir su borusunun patlaması nedeniyle oy sayımı durduruldu.

Biden sürpriz bir şekilde Georgia'yı kazanırsa, yukardaki üç eyaletten birini kazanarak da zafere ulaşabilir.

Hukuki mücadele uzun sürebilir

Seçimden önce herkesi endişelendiren bir senaryo olan, Biden'ın seçimi kazanma yolunda ilerlediğini açıklarken Trump'ın temelsiz bir şekilde seçimde hile yapıldığını iddia etmesi, gerçek oldu.

Bu uzun ve sert bir hukuki mücadeleye yol açacak ve kaybeden adayın taraftarları öfkeli ve aldatılmış hissedecek.

Henüz seçimi kazanan bilinmiyor olsa da net olan şey ABD'nin keskin bir şekilde bölünmüş bir ulus olduğu. Amerikan seçmenleri Trump'ı net bir şekilde reddetmedi. Fakat ona istediği net desteği de sağlamadılar.

Bunun yerine iki tarafın da mevzilerini kazmaya başlamasına yol açan bir sonuç ortaya çıktı.

Kazanan kim olursa olsun, siyaset savaşı devam edecek.

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