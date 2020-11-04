ABD seçimleri: Trump ve Biden nasıl zafere ulaşabilir?

ABD'de seçim günü, seçim haftasına dönmek üzere.

Seçim gününe kadar ABD'de anketler Joe Biden'ın açık ara veya Donald Trump'ın az farkla kazanabileceğini söylüyordu.

Bir önceki seçimde olduğu gibi Trump'ın rakibine kıyasla daha az oy almasına rağmen Seçici Kurul'da daha fazla sandalyeye sahip olma ihtimali de var.

Geceden sabaha uzayan oy sayımıyla birlikte Biden'ın büyük farkla seçimi kazanma ihtimali gündemden düştü.

Kazanan kim olursa olsun az farkla kazanacak. Herkes bir sonraki ABD başkanını öğrenmemizin ne kadar süreceğini merak ediyor.

Donald Trump halihazırda zafer ilan etti ve rakibini seçimde "sahtekarlık" yapmaya çalışmakla suçladı. Fakat bu gerçeği yansıtmıyor. Sandıklarda, yasal bir şekilde kullanılmış ve daha sayılmamış milyonlarca oy var.

En büyük çekişme beş eyalette yaşanıyor: Arizona, Georgia, Wisconsin, Michigan ve Pennsylvania.

Çekişmeli eyaletleri kim kazanacak?

Arizona'da Biden önde gözüküyor. Bu sonuca göre Biden'ın zafere ulaşmak için "Mavi Duvar" lakaplı üç eyaletten ikisini kazanması gerekiyor.

Bunlar Michigan, Wisconsin ve Pennsylvania.