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ABD Senatosu'nda Suriye krizi: Defolup gitmenin zamanı geldi

DÜNYA HABERLERİ  | 23.10.2019 12:44 | Son Güncelleme

ABD'de Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul, Beyaz Saray'ın Suriye'nin kuzeydoğusundan çekilme kararına tepki amacıyla sunulan karar tasarısının, Senato'da oylanmasını ikinci kez engelledi. Senatör Paul, 'Demokratlar, genç kadın ve erkeklerimizi Suriye'deki iç savaşa göndermek istiyorsa bunu detaylı bir şekilde konuşmalıyız. Hadi bugün Senato'da anayasal bir müzakere yapalım' dedi.

ABD Senatosu'nda Suriye krizi: Defolup gitmenin zamanı geldi

ABD'de Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul, Beyaz Saray'ın Suriye'nin kuzeydoğusundan çekilme kararına tepki amacıyla sunulan karar tasarısının Senato'da oylanmasını ikinci kez engelledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'nin kuzeyinden çekilme kararına tepki olarak sunulan ve ABD Temsilciler Meclisinde geçen hafta oy çokluğuyla geçen karar tasarısı ABD Senatosu'na geldi.

Oylamayı ikinci kez engelleyen Cumhuriyetçi Senatör Paul, yaptığı açıklamada, "Demokratlar, genç kadın ve erkeklerimizi Suriye'deki iç savaşa göndermek istiyorsa bunu detaylı bir şekilde konuşmalıyız. Hadi bugün Senato'da anayasal bir müzakere yapalım." dedi.

Senato azınlık lideri Chuck Schumer, Paul'un sözlerine tepki göstererek Amerikan halkı ve Senato üyelerinin savaş ilanı konusunda Paul ile çok farklı bir anlayışa sahip olduğunu belirtti.

"DEFOLUP GİTMENİN ZAMANI GELDİ"

Schumer'e cevap veren Paul ise "ABD, orada bir Kürt devleti kurmak istiyorsa kesinlikle bu konuyu tartışmak zorundayız. Bölge tam anlamıyla kaos ve oradan defolup gitmenin zamanı geldi." ifadelerini kullandı.

Paul, ilk karar tasarısını da "bölgedeki sorunlara çözüm bulmadığı" gerekçesiyle engellemişti.

Senato kurallarına göre, her senatör genel kurula karar tasarısı sunabiliyor ancak tasarının oylama faslına geçebilmesi için tüm senatörlerin tasarıyı imzalaması gerekiyor. Bu sebeple tek bir senatör, sunulan tasarıyı engelleyebiliyor.

Söz konusu karar tasarısında, Trump'ın Suriye'den çekilme kararı eleştiriliyor ayrıca Türkiye'ye Suriye'nin kuzeydoğusundaki YPG/PKK hedeflerine yönelik operasyonu durdurma çağrısı yapılıyordu.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
ABD Senatosu Beyaz Saray Suriye

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