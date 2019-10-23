ABD Senatosu'nda Suriye krizi: Defolup gitmenin zamanı geldi

ABD'de Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul, Beyaz Saray'ın Suriye'nin kuzeydoğusundan çekilme kararına tepki amacıyla sunulan karar tasarısının Senato'da oylanmasını ikinci kez engelledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'nin kuzeyinden çekilme kararına tepki olarak sunulan ve ABD Temsilciler Meclisinde geçen hafta oy çokluğuyla geçen karar tasarısı ABD Senatosu'na geldi.

Oylamayı ikinci kez engelleyen Cumhuriyetçi Senatör Paul, yaptığı açıklamada, "Demokratlar, genç kadın ve erkeklerimizi Suriye'deki iç savaşa göndermek istiyorsa bunu detaylı bir şekilde konuşmalıyız. Hadi bugün Senato'da anayasal bir müzakere yapalım." dedi.

Senato azınlık lideri Chuck Schumer, Paul'un sözlerine tepki göstererek Amerikan halkı ve Senato üyelerinin savaş ilanı konusunda Paul ile çok farklı bir anlayışa sahip olduğunu belirtti.

"DEFOLUP GİTMENİN ZAMANI GELDİ"



Schumer'e cevap veren Paul ise "ABD, orada bir Kürt devleti kurmak istiyorsa kesinlikle bu konuyu tartışmak zorundayız. Bölge tam anlamıyla kaos ve oradan defolup gitmenin zamanı geldi." ifadelerini kullandı.