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ABD Senatosu Türkiye'ye F-16 satışını durduran tasarıyı oyladı: Sonuç belli oldu!

01.03.2024 10:10
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ABD'de Kentucky Senatörü Rand Paul'ün sunduğu Türkiye'ye F-16 satışının bloke edilmesini öngören tasarı Senato Genel Kurulu'nda oylamaya sunuldu. Tasarı, oylama sonucunda 13'e karşı 79 oyla reddedildi.

ABD Senatosu Türkiye'ye F-16 satışını durduran tasarıyı oyladı: Sonuç belli oldu!

Böylece Paul'ün tek başına sunduğu ve ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışını engellemeye yönelik girişim, büyük bir oy farklıyla Senato'da reddedildi.

TÜRKİYE'YE F-16 SATIŞI

ABD Dışişleri Bakanlığı, 26 Ocak'ta Türkiye'ye 40 F-16 savaş uçağının satışı ve mevcut F-16'ların modernizasyonu konusunda Kongre'ye resmi bildirimde bulunmuştu.

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Dışişleri Bakanlığının Kongre'ye gönderdiği resmi bildirimin ardından başlayan 15 günlük inceleme ve itiraz sürecinde sadece Kentucky Senatörü Rand Paul'ün Senato'ya sunduğu itiraz gündeme gelmiş, söz konusu tasarı Senato Dış İlişkiler Komitesine havale edilmiş, burada 15 günlük süre içinde tasarıya ilişkin herhangi bir işlem yapılmamıştı.

ABD yönetimi son olarak Türkiye'ye F-16 satışıyla ilgili kabul ve teklif mektuplarını Ankara'ya iletmişti.

(AA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye F-16 abd
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