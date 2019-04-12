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ABD Sudan'a seyahat uyarısının seviyesini 4'e çıkardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 03:45 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanlığı: - "Suç, terörizm, iç karışıklık, kaçırılma ve silahlı çatışma dolayısıyla Sudan'a seyahat etmeyin" - "Bakanlık, 11 Nisan 2019'da görev durumu acil olmayan ABD hükümet çalışanlarının ülkeyi terketmesi emrini verdi"

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanlığı, Sudan'a yönelik seyahat uyarısının seviyesini 4'e yükselterek, vatandaşlarına bu ülkeye seyahat etmemesi uyarısında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Sudan'da ordunun yönetime el koymasından sonra bu ülkeye yönelik seyahat uyarısını güncelledi.

Bakanlık, Sudan'a yönelik seyahat uyarısı seviyesini 4'e çıkararak "Suç, terörizm, iç karışıklık, kaçırılma ve silahlı çatışma dolayısıyla Sudan'a seyahat etmeyin." açıklaması yaptı.

Sudan'da iç karışıklığın yanı sıra silahlı soygun, araç ve ev haneye tecavüz suçlarının yaygın olduğu belirtilen açıklamada, "Bakanlık, 11 Nisan 2019'da görev durumu acil olmayan ABD hükümet çalışanlarının ülkeyi terketmesi emrini verdi." denildi.

Açıklamada, Kuzey Afrika ülkesinde terör tehdidinin de söz konusu olduğu belirtilerek, ülkede olağanüstü hal ilan edildiğine ve Sudan güvenlik güçlerinin tutuklama ve derdest etme konusundaki yetkilerinin genişletildiğine dikkati çekildi.

Ülke çapında gösterilerin olabileceği ve bu gösterilere polisin şiddetle yanıt verebileceğine işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Çad ve Sudan ile (Abyei ihtilaflı bölgesi dahil) Güney Sudan sınırında, Sudan Cumhuriyeti Hükümeti ile muhalif güçler arasındaki tansiyon ve şiddet devam ediyor. Silahlı muhalif güçler Orta Darfur, Mavi Nil ve Güney Kordofan vilayetlerinde aktifler."

Sudan Savunma Bakanı Avad bin Avf, dün akşam Askeri Geçiş Konseyi Başkanı sıfatıyla yemin ederek göreve başlamıştı.

Bin Avf, dün devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, askerin yönetime el koyduğunu ve Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in tutuklandığını bildirmişti.

Anayasanın askıya alındığını, Başbakanlık, Meclis ve eyalet yönetimlerinin de feshedildiğini belirten bin Avf, 2 yıllık bir geçiş döneminin başladığını kaydetmişti.

Sudan, 19 Aralık 2018'den bu yana hayat pahalılığının protesto edildiği ve Ömer el-Beşir'in görevi bırakmasının istendiği gösterilere sahne oluyordu.

Cumartesi günü yeniden alevlenen protestoların ardından Sudan ordusu dün sabah önemli devlet kurumlarını kuşatmış, iktidardaki Ulusal Kongre Partisi'nden onlarca ismi gözaltına almıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD seyahat uyarısı Sudan

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