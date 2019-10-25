HABER

ABD'den Suriye'deki petrol yataklarını korumak için asker takviyesi!

DÜNYA HABERLERİ  | 25.10.2019 03:35 | Son Güncelleme

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Suriye'nin doğusundaki petrol yataklarını korumak üzere bölgeye askeri takviye yapacaklarını açıkladı.

ABD'den Suriye'deki petrol yataklarını korumak için asker takviyesi!

Konuyla ilgili bakanlıktan yapılan açıklamada, Savunma Bakanı Mark Esper'in DEAŞ ile mücadelenin Suriye'de devamı konusunda Başkan Donald Trump'a gerekli konularda tavsiyelerde bulunacağı ifade edildi.

Açıklamada, şu ifade edelere yer verildi:

"ABD ve ortaklarının DEAŞ'a karşı elde ettiği en önemli kazanımlardan biri DEAŞ'ın önemli bir gelir elde ettiği Suriye'nin doğusunda petrol yatakları idi. Bu petrol yataklarının DEAŞ veya diğer istikrar bozucu aktörlerin eline geçmesini engellemek için ABD olarak, SDG ortaklarımızla koordineli bir şekilde Suriye'nin kuzeydoğusundaki pozisyonumuzu ek askeri unsurlarla tahkim edeceğiz. DEAŞ'ın ortaya çıkmaması için gelir akışını durdurmamız gerekir."

PETROL YATAKLARI BÖLGESİNE 30 TANK SEVK EDİLECEK

Gün içinde ABD medyası Pentagon'un Deyrizor'daki petrol yatakları bölgesine 30 tank ve bu araçlara bağlı askeri personel sevk edeceğini duyurdu.

Konuyla ilgili açıklama yapan ancak isminin açıklanmasını istemeyen bir Pentagon yetkilisi ise gönderilecek asker ve kuvvetlerin neler olacağı konusunda henüz bir karara varmadıklarını belirtti. (AA)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD, Mazlum denilen teröristi bize teslim etmeliCumhurbaşkanı Erdoğan: ABD, Mazlum denilen teröristi bize teslim etmeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Suriye petrol yatakları

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'den gelen lokum kutusunu fırlatmıştı! 'Kabul edilemez bir davranış'

Türkiye'den gelen lokum kutusunu fırlatmıştı! 'Kabul edilemez bir davranış'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

EYT’lerde son durum: Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal'dan EYT açıklaması

EYT’lerde son durum: Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal'dan EYT açıklaması

Ece Erken'den olay sözler: Çıplaklığa varan fotoğraflar...

Ece Erken'den olay sözler: Çıplaklığa varan fotoğraflar...

Van'da feci kaza! Çok sayıda asker yaralı

Van'da feci kaza! Çok sayıda asker yaralı

Bir ilk olacak! Rusya resmen açıkladı

Bir ilk olacak! Rusya resmen açıkladı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

ABD'li senatörlerin hazırladığı yaptırım paketi açıklandı

ABD'li senatörlerin hazırladığı yaptırım paketi açıklandı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Trump'ın Erdoğan'a mektubu olay olmuştu! Tepki yağıyor

Trump'ın Erdoğan'a mektubu olay olmuştu! Tepki yağıyor

Esad'dan ilk açıklama: Karşılık vereceğiz!

Esad'dan ilk açıklama: Karşılık vereceğiz!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD'de yangın yerleşim yerlerine yaklaştı! Binlerce kişi tahliye edildi

Yangın yerleşim yerlerine yaklaştı! Binlerce kişi tahliye edildi

S-400’lerin Rusya sınırları dışındaki ilk tatbikatı

Bir ilk olacak! Rusya resmen açıkladı

Son dakika! Trump'tan yeni tweet: Suriye'deki petrol sahalarında IŞİD'e izin vermeyeceğiz

Trump'tan IŞİD tweeti

Rusya Savunma Bakanlığı açıkladı: Rus askeri polisinden Türkiye-Suriye sınırında yeni devriye

Rusya'dan flaş açıklama! Türkiye-Suriye sınırında...

Brezilya’da petrolü temizleyen 17 kişi hastaneye kaldırıldı

Brezilya’da petrolü temizleyen 17 kişi hastaneye kaldırıldı

ABD'den İran Ekonomi Bakanı'na vize engeli

ABD'den İran Ekonomi Bakanı'na vize engeli

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.