ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi: Trump'ın vergileri ulusal güvenlik sorunu

ABD Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Partili Başkanı Nancy Pelosi, Başkan Trump hakkındaki vergi kaçırma iddialarının bir "ulusal güvenlik sorunu" olduğunu söyledi.

Pelosi, New York Times gazetesinde yayımlanan haberin ardından, Trump'ın yabancı çıkar gruplarına borçlu olu olmadığını sordu.

New York Times, Trump'ın 2016 ve 2017 yıllarında sadece 750 dolar federal gelir vergisi ödediğini iddia etmişti.

Trump ise iddiayı "sahte haber" diye tanımlayıp, reddetmişti.

Pelosi, NBC televizyonuna yaptığı açıklamada "Bu başkan 400 milyon dolardan fazla borçlu görünüyor. Kime? Başka ülkelere mi? Başkanın üzerinde ne gibi bir baskıları var? Bence bu bir ulusal güvenlik sorunu" dedi.

Pelosi "Görevdek bir başkanın yüzmilyonlarca dolar borcu olması ve borçverenlere şahsi garantiler vermesi ve bu borcu kimin verdiğin bilmiyoruz" diye konuştu ve Trump'ın Rusya lideri Vladimir Putin'e borçlu olabileceğini belirtti.

Pelosi "Putin'in başkana karşı siyasi, şahsi, mali, nasıl bir kozu var?" diye sordu.

Trump'ın ve şirketlerinin son 20 yıldaki vergi kayıtlarını ele geçirdiğini belirten New York Times, Trump'ın son 15 yılın 10'unda hiç vergi ödemediğini yazmıştı. Ayrıca haberde, Trump'ın dört yıl içinde vadesi dolacak 300 milyon dolarlık borçtan şahsen sorumlu olduu iddia edilmişti.