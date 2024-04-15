HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. ABD 'tıbbi terörist' haberiyle sarsıldı! Hastaları teker teker kalp krizi geçirmeye başlayınca harekete geçildi: Kan donduran gerçek böyle ortaya çıktı!

ABD 'tıbbi terörist' haberiyle sarsıldı! Hastaları teker teker kalp krizi geçirmeye başlayınca harekete geçildi: Kan donduran gerçek böyle ortaya çıktı!

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
15.04.2024 14:46
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de Raynaldo Ortiz ismindeki bir doktor 2018, 2021 ve 2022 yıllarında disiplin cezalarına çarptırıldı. Doktor bu cezalara misilleme yapmak için ölümcül bir plan geliştirdi. Ortiz, hastaların serum torbalarına zehirli ilaçlar enjekte etti. 13 hastanın kalp krizi geçirerek ölmesine yol açan Ortiz suçlu bulundu.

ABD 'tıbbi terörist' haberiyle sarsıldı! Hastaları teker teker kalp krizi geçirmeye başlayınca harekete geçildi: Kan donduran gerçek böyle ortaya çıktı!

Fox 4'te yer alan bir habere göre ABD'li bir doktor, aldığı disiplin cezalarına misilleme olması için hastaların serumlarına zehir enjekte etti. ABD basınında 'tıbbi terörist' olarak geçen doktor Ortiz, 12 kişilik bir jürinin 10'u tarafından suçlu bulundu.

Screenshot_2

MİMİK OYNATMADI

Fox 4'ün haberinde jürinin Ortiz'i suçlu bulmasının ardından Ortiz'in yüzünde hiçbir duygu belirtisi oluşmadı.

Kan donduran olay ilk kez 2022 yılında Ortiz'in çalıştığı Baylor Scott & White Surgicare kliniğinde meydana geldi. Bazı hastaların durumları bir anda ağırlaşmaya başladı.

falanfilan

KALP DURDURAN VE SİNİRLERİ BLOKE EDEN BİR ZEHİR ENJEKTE ETMİŞ

Doktor Ortiz'in hastaların serum torbalarına sinirleri bloke eden ve kalp durdurucu bir zehit enjekte ettiği ortaya çıktı.

Ortiz'in bunu geçirdiği disiplin soruşturmalarına bir tepki olarak yaptığı öğrenildi.

OLAY ANI ORTAYA ÇIKTI

Doktor Ortiz'in mahkemeye sunulan güvenlik kamerası görüntülerinde bir serum torbasını yerleştirdiği anlar delil olarak ele alındı.

Ortiz'in serum verdiği hastanın olaydan kısa bir süre sonra kalp krizi geçirdiği görüldü.

Screenshot_3

'TIBBİ TERÖRİST' 13 KİŞİYE KALP KRİZİ GEÇİRTMİŞ

ABD basınında 'tıbbi terörist' olarak nitelendirilen Ortiz'in 13 kişiye aynı şekilde serum vererek kalp krizi geçirttiği ortaya çıktı.

Ortiz'in ömür boyu hapis cezasına çarptırılması ABD medyasındaki iddialar arasında.


Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
15 yıl sonra aynı yerden paylaştı! 15 yıl sonra aynı yerden paylaştı!
Kahreden yangında beklenen rapor geldiKahreden yangında beklenen rapor geldi
AK Parti'den ses getirecek kararAK Parti'den ses getirecek karar
Anahtar Kelimeler:
Doktor abd serum zehir
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'den ses getirecek karar

AK Parti'den ses getirecek karar

Seçimlerin ardından ilk Kabine Toplantısı yarın

Seçimlerin ardından ilk Kabine Toplantısı yarın

Lüks yaşantısıyla dikkat çeken memurdan akılalmaz savunma: Tokat'tan yaprak, salça getirip satmış

Lüks yaşantısıyla dikkat çeken memurdan akılalmaz savunma: Tokat'tan yaprak, salça getirip satmış

İlk sıradaki il 105,20, son sıradaki il ise 94.19 olarak ölçüldü

İlk sıradaki il 105,20, son sıradaki il ise 94.19 olarak ölçüldü

Erdoğan 'bay bay' diyecek" dedi, tek tek saydı! Mehmet Şimşek detayı...

Erdoğan 'bay bay' diyecek" dedi, tek tek saydı! Mehmet Şimşek detayı...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Her adımda rahatlık ve tarz! Ünlü markaların ayakkabıları indirimde

Her adımda rahatlık ve tarz! Ünlü markaların ayakkabıları indirimde

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Columbia'nın en sevilen ayakkabısı kısa süreliğine indirimde, kaçırmayın

Columbia'nın en sevilen ayakkabısı kısa süreliğine indirimde, kaçırmayın

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.