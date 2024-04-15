ABD 'tıbbi terörist' haberiyle sarsıldı! Hastaları teker teker kalp krizi geçirmeye başlayınca harekete geçildi: Kan donduran gerçek böyle ortaya çıktı!

Fox 4'te yer alan bir habere göre ABD'li bir doktor, aldığı disiplin cezalarına misilleme olması için hastaların serumlarına zehir enjekte etti. ABD basınında 'tıbbi terörist' olarak geçen doktor Ortiz, 12 kişilik bir jürinin 10'u tarafından suçlu bulundu.

MİMİK OYNATMADI

Fox 4'ün haberinde jürinin Ortiz'i suçlu bulmasının ardından Ortiz'in yüzünde hiçbir duygu belirtisi oluşmadı.

Kan donduran olay ilk kez 2022 yılında Ortiz'in çalıştığı Baylor Scott & White Surgicare kliniğinde meydana geldi. Bazı hastaların durumları bir anda ağırlaşmaya başladı.

KALP DURDURAN VE SİNİRLERİ BLOKE EDEN BİR ZEHİR ENJEKTE ETMİŞ

Doktor Ortiz'in hastaların serum torbalarına sinirleri bloke eden ve kalp durdurucu bir zehit enjekte ettiği ortaya çıktı.

Ortiz'in bunu geçirdiği disiplin soruşturmalarına bir tepki olarak yaptığı öğrenildi.

OLAY ANI ORTAYA ÇIKTI

Doktor Ortiz'in mahkemeye sunulan güvenlik kamerası görüntülerinde bir serum torbasını yerleştirdiği anlar delil olarak ele alındı.

Ortiz'in serum verdiği hastanın olaydan kısa bir süre sonra kalp krizi geçirdiği görüldü.

'TIBBİ TERÖRİST' 13 KİŞİYE KALP KRİZİ GEÇİRTMİŞ

ABD basınında 'tıbbi terörist' olarak nitelendirilen Ortiz'in 13 kişiye aynı şekilde serum vererek kalp krizi geçirttiği ortaya çıktı.

Ortiz'in ömür boyu hapis cezasına çarptırılması ABD medyasındaki iddialar arasında.







