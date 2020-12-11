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ABD'de 130 yıl aradan sonra ilk kez bir mahkum, başkanlık devir tesliminden önce idam edildi

11.12.2020 11:34 | Son Güncelleme:
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ABD'de 130 yıl aradan sonra ilk kez bir mahkum, başkanlık devir tesliminden önce idam edildi

ABD'nin Indiana eyaletinde Brandon Bernard adlı bir idam mahkumunun cezası zehirli iğneyle infaz edildi. Bernard 130 yıl aradan sonra başkanlığın el değiştirmesi sürecinde idam edilen ilk kişi oldu. ABD Başkanı Donald Trump görevini 20 Ocak'ta Joe Biden'a devredecek.

ABD'nin Indiana eyaletinde Brandon Bernard adlı bir idam mahkumunun cezası zehirli iğneyle infaz edildi. Bernard 130 yıl aradan sonra başkanlığın el değiştirmesi sürecinde idam edilen ilk kişi oldu. ABD Başkanı Donald Trump görevini 20 Ocak'ta Joe Biden'a devredecek.

Trump'ın görevini devretmesinden önce dört idam mahkumunun cezalarının daha infaz edilmesi planlanıyor.

Bu kararlarda bir değişiklik olmazsa, yüz yılı aşkın bir süre içinde en fazla infaz Trump döneminde gerçekleşmiş olacak. Temmuz'dan bu yana idam edilen mahkumların sayısı da 13'e çıkacak.

1999'da soydukları bir çifti öldürmekten hüküm giyen beş kişiden biri olan 40 yaşındaki Bernard, son 70 yılda federal yönetim tarafından idam edilen en genç mahkum.

Öldürdüğü çiftin ailesinden özür diledi

Suçu işlediği dönemde 18 yaşında olan Bernard, cezasının infazından önce öldürülen çiftin ailesinden özür diledi.

İdamdan önce Bernard'ın avukatları, infazın durdurulması için Yüksek Mahkeme'ye başvurdu. Ancak mahkeme bu talebi reddetti.

Todd ve Stacie Bagley adlı çift, Haziran 1999'da Texas'ta aralarında Bernard'ın da bulunduğu, en büyüğü 19 yaşında olan beş kişi tarafından öldürülmüştü.

Çift soyulduktan sonra arabalarının arkasında, Bernard'la birlikte hüküm giyen Christopher Vialva tarafından vuruldu.

Brandon Bernard

Daha sonra çiftin içinde olduğu araba Bernard tarafından ateşe verildi. Bernard'ın avukatları çiftin araba yakılmadan önce öldüğünü savundu.

Başsavılık ise Todd Bagley'nin vurulduktan sonra öldüğünü, nefes borusunda is bulunan Stacey Bagley'nin ise duman zehirlenmesinden öldüğünü söyledi.

Çifte ateş eden 19 yaşındaki Vialva, Bernard'la birlikte idam cezasına çarptırıldı. Diğer üç sanık ise 18 yaşından küçük oldukları için hapis cezaları aldı. Vialva Eylül'de idam edildi.

Avukatları, Bernard'ın Vialva tarafından cezalandırılacağı korkusuyla, cinayeti örtbas etmek için arabayı ateşe verdiğini öne sürdü.

Aralarında iki senatörün ve televizyon yıldızı Kim Kardashian'ın da bulunduğu on binlerce kişi Trump'tan Bernard içi af çıkarmasını istemişti.

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