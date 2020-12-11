ABD'de 130 yıl aradan sonra ilk kez bir mahkum, başkanlık devir tesliminden önce idam edildi

ABD'nin Indiana eyaletinde Brandon Bernard adlı bir idam mahkumunun cezası zehirli iğneyle infaz edildi. Bernard 130 yıl aradan sonra başkanlığın el değiştirmesi sürecinde idam edilen ilk kişi oldu. ABD Başkanı Donald Trump görevini 20 Ocak'ta Joe Biden'a devredecek.

Trump'ın görevini devretmesinden önce dört idam mahkumunun cezalarının daha infaz edilmesi planlanıyor.

Bu kararlarda bir değişiklik olmazsa, yüz yılı aşkın bir süre içinde en fazla infaz Trump döneminde gerçekleşmiş olacak. Temmuz'dan bu yana idam edilen mahkumların sayısı da 13'e çıkacak.

1999'da soydukları bir çifti öldürmekten hüküm giyen beş kişiden biri olan 40 yaşındaki Bernard, son 70 yılda federal yönetim tarafından idam edilen en genç mahkum.

Öldürdüğü çiftin ailesinden özür diledi

Suçu işlediği dönemde 18 yaşında olan Bernard, cezasının infazından önce öldürülen çiftin ailesinden özür diledi.

İdamdan önce Bernard'ın avukatları, infazın durdurulması için Yüksek Mahkeme'ye başvurdu. Ancak mahkeme bu talebi reddetti.

Todd ve Stacie Bagley adlı çift, Haziran 1999'da Texas'ta aralarında Bernard'ın da bulunduğu, en büyüğü 19 yaşında olan beş kişi tarafından öldürülmüştü.