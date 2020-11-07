ABD'de Başkanlık seçimini Demokratların adayı Joe Biden kazandı

ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçiminin sonucu belli oldu. Oy sayımının sürdüğü kritik Pennsylvania'dan son gelen sonuçlara göre Biden, bu eyaletten gelen 20 delegeyi alıyor. Henüz resmi sonuçlar açıklanmasa da, kazandığı diğer eyaletlerden 253 delege sayısına ulaşan Biden'ın böylece başkanlık için gerekli olan 270 delege sayısını aşarak başkanlığa hak kazandığı öngörülüyor.

Demokratların seçimi kazanmasıyla birlikte Kamala Harris de başkan yardımcısı oluyor. Böylece ABD tarihinde ilk kez bir siyah kadın, başkan yardımcısı olacak.

Joe Biden, sonuçların gelmesinin ardından yaptığı ilk açıklamada "Tüm Amerikalıların başkanı olma" sözü verdi ve "Amerikan halkının bana ve seçilmiş başkan yardımcısı Harris'e olan güveninden gurur duyuyorum. Öngörülemeyen engellere rağmen rekor sayıda Amerikalı oy kullandı. Bu da bir kez daha demokrasinin Amerika'nın kalbinde attığını kanıtladı." ifadelerini kullandı:

"Kampanya sürecinin bitişiyle birlikte artık öfkeyi ve sert söylemleri arkamızda bırakma ve ulus olarak bir araya gelme zamanı. Amerika'nın birleşmesi ve iyileşmesinin zamanı geldi. Biz Amerika Birleşik Devletleri'yiz. Ve birlikte hareket ettiğimiz sürece yapamayacağımız hiçbir şey yok."