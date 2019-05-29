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ABD'de Beyaz Saray yakınlarında kendini ateşe verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2019 22:55 | Son Güncelleme

ABD'de Beyaz Saray yakınlarında kendini ateşe verdi

WASHINGTON (AA) - ABD'de, Beyaz Saray yakınlarındaki Ellipse Parkı'nda kendini ateşe veren kişi, güvenlik güçlerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Amerikan basınında yer alan haberlere göre, öğle saatlerinde Washington'ın merkezinde bulunan ve Beyaz Saray'a çok yakın olan parkta bir erkek kendini ateşe verdi.

Gizli Servisten yapılan açıklamada, söz konusu kişiye müdahale edildiği ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Yaralanan kişinin durumuna ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmazken, Beyaz Saray'dan da konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

Olaya ilişkin güvenlik güçlerinin soruşturması sürüyor.

Geçen ay da bir erkek, Beyaz Saray önündeki Pennsylvania Caddesi'nde kendini ateşe vermiş ve hafif şekilde yaralanmıştı.

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ABD Beyaz Saray kendini ateşe verdi Washington

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